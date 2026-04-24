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Masters 1000 Madrid 2026: medical timeout per Diallo contro Moller

Redazione
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Gabriel Diallo - Foto Joly Victor/ABACA / IPA
Gabriel Diallo - Foto Joly Victor/ABACA / IPA

Medical timeout per Gabriel Diallo nel corso della sfida con Elmer Moller, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Problema alla parte bassa della schiena per il canadese, che ha richiesto il trattamento medico sul punteggio di 7-5 2-1 per il danese. La speranza è che non arrivi il ritiro per la testa di serie numero 32.

AGGIORNAMENTO 14.11 – Medical timeout richiesto da Diallo

AGGIORNAMENTO 14.15 – Il gioco riprende con Moller al servizio e in vantaggio 2-1 nel secondo set

AGGIORNAMENTO 14.30 – Ritiro per Diallo sul 7-5 3-3

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