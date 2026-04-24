Challenger Roma Garden: Vasamì vola in semifinale, è la seconda in carriera

Jacopo Vasamì continua a dare sostanza alla sua crescita e conquista la semifinale al Challenger 75 di Roma Garden, la seconda a questo livello in carriera. Il romano, classe 2007, ha superato nei quarti il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-4 6-3, confermando il buon livello espresso in questa settimana. Un risultato che assume ancora più valore considerando il percorso: Vasamì è partito dalle qualificazioni e in tabellone principale ha eliminato prima Frederico Ferreira Silva e poi Gianluca Cadenasso al secondo turno.

In semifinale lo attende un test importante contro il ceco Dalibor Svrcina, ex top 100 e già protagonista nel circuito maggiore, dove ha avuto modo di affrontare anche Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells.

Per Vasamì, questa settimana rappresenta anche un’ottima preparazione in vista degli Internazionali d’Italia, al via il 5 maggio. Il giovane azzurro parteciperà qualificazioni grazie a una wild card: sarà la sua seconda apparizione al Masters 1000 di Roma, dopo quella dello scorso anno, quando si arrese a Cameron Norrie.