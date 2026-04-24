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Masters 1000 Madrid 2026: Sinner, Cahill e Vagnozzi seguono Jodar-de Minaur (VIDEO)

By Tommaso de Laurentiis
1 Min Read
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi - Foto FELICE CALABRO'
Jannik Sinner e Simone Vagnozzi - Foto FELICE CALABRO'

Dopo il successo al secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2026 contro Benjamin Bonzi, Jannik Sinner torna sul Manolo Santana per seguire il match tra Rafael Jodar e Alex de Minaur. L’altoatesino si trova sugli spalti insieme a Darren Cahill e Simone Vagnozzi.

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