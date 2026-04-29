Masters 1000 Madrid 2026: allenamento per Sinner e Jodar in vista del match dei quarti di finale

La sfida a distanza è già cominciata. In vista dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2026, dove si affronteranno non prima delle 16 sul Manolo Santana mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner e Rafael Jodar hanno svolto una breve sessione di allenamento per tenersi caldi in vista del match.

Primo a scendere in campo è stato il baby prodigio spagnolo, che ha scaldato i motori in una mezz’ora sciolta di warm-up (11.30-12.00). Al termine è invece iniziato il riscaldamento dell’altoatesino (12.00-12.30) che, insieme a Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ha limato gli ultimi dettagli prima della sfida contro lo spagnolo.

Un unico posto in semifinale per una partita dalle due facce: da una parte chi sta scrivendo la storia di questo sport (e in parte l’ha già scritta), dall’altra chi cerca di tuonare come un fulmine all’interno del tour e trovare il suo posto tra i grandi.