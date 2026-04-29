Masters 1000 Madrid 2026: Sinner in semifinale, domata la stella Jodar

Jannik Sinner doma Rafael Jodar e si prende la semifinale nel Masters 1000 di Madrid 2026. Grande equilibrio e grande spettacolo sul Manolo Santana con il numero uno del mondo costretto agli straordinari contro il talentuosissimo spagnolo, autore di una prova coraggiosa dall’inizio alla fine. Il punteggio finale non rende merito al 19enne madrileno, che si arrende 6-2 7-6(0) in un’ora e 57 minuti di gioco. Ottimo anche il tennis espresso dall’altoatesino, bravo a salvare tutte le palle break concesse (5/5) e ad alzare il livello nei momenti cruciali del match.

Prima semifinale in carriera a Madrid per Sinner, che diventa il sesto giocatore ad aver raggiunto almeno la semifinale in ogni torneo 1000 dopo Djokovic, Federer, Nadal, Murray e Zverev. Proseguono le strisce positive del numero uno ATP: 26esima vittoria consecutiva nei 1000 e 21esimo successo in fila in stagione. Semifinale 1000 numero 17 – la quinta su terra dopo le tre a Monte-Carlo (2023, 2024, 2026) e quella agli Internazionali d’Italia nel 2025 – per l’azzurro, che batte per la seconda volta in carriera un classe 2006. Sinner si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Arthur Fils e Jiri Lehecka.

Resta straordinario il percorso di Jodar, che abbandona Madrid in 18esima posizione nella Race verso le ATP Finals e con nello zainetto due pesanti successi con Alex de Minaur e Joao Fonseca. Lo spagnolo da lunedì entrerà in Top 40 nel ranking mondiale e potrà sperare nel raggiungere il traguardo di essere testa di serie al Roland Garros.

LA PARTITA

Avvio di primo set molto aggressivo di Jodar, che prova a spingere in risposta sia alla prima che alla seconda di Sinner. Nel terzo gioco qualche errore di troppo dello spagnolo e arrivano le prime chance di break per l’altoatesino, ma è bravo il giovane madrileno a salvarsi ai vantaggi e a salire 2-1. Nel game successivo Sinner va in affanno, ma salva una palla break per uno scoppiettante 2-2 iniziale. Gioco ultra offensivo di Jodar, che nel quinto gioco commette tre gratuiti in fila e si trova sotto 0-40. Due bei salvataggi dello spagnolo, che è costretto a cedere il servizio dopo una splendida risposta lungolinea di Sinner, che conferma il break e allunga sul 4-2. L’altoatesino ritrova smalto con il dritto, toglie la battuta a zero a Jodar e chiude un primo set non scontato 6-2 in 45 minuti.

Nel secondo set si seguono i servizi fino al sesto gioco con Sinner in battuta. Un errore di dritto e uno smash in rete vedono scivolare il numero uno del mondo sotto 15-40. La prima non assiste l’azzurro, che si salva con un pesante dritto a sventaglio e un lob sulla riga. Ai vantaggi Sinner gioca con attenzione e resta agganciato sul 3-3. Continua ad incidere in risposta Jodar, che si guadagna altre due palle break nell’ottavo game. Sinner gioca da campione, risale da 15-40 e mantiene il parziale on serve sul 4-4. Jodar accusa il colpo e va 15-40, ma il dritto di Sinner resta ballerino e il madrileno resta al comando sul 5-4. I servizi tornano a comandare e si va al tie-break. L’azzurro prende subito il largo e infligge un pesante 7-6(0) allo spagnolo.