Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Sinner: “È bello sentire il sostegno degli italiani”

Jannik Sinner si presenta ai giornalisti dopo la vittoria sofferta su Tomas Machac per 6-1 6-7(3) 6-3. Una partita in cui non sono mancate le difficoltà, non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto sul piano energetico e fisico: un calo nella seconda parte del secondo set ha rischiato di comprometterne l’esito. Con l’esperienza e le armi del campione quale è, però, è riuscito a uscire da un momento che sembrava più complicato di quanto poi ha dimostrato.

Durante la conferenza stampa si è soffermato proprio su questo aspetto. “Credo che per arrivare a gestire meglio queste situazioni tutto parta anche dall’allenamento. Cercare di finire bene le sessioni quando sei stanco, quando non ti senti al meglio. E poi ovviamente giocare tante partite, in tante situazioni diverse, anche nei momenti più difficili, aiuta.

E ancora sul match con il ceco Machac: “Oggi sicuramente non è stato facile, perché mi sono trovato in una situazione complicata. Però sono contento di aver lottato: oggi la cosa più importante era proprio quella, cercare di portare a casa la partita e uscire da quel momento negativo. Alla fine, per fortuna, ho trovato un modo per vincere”.

L’azzurro si è detto soddisfatto della sua giornata, pur consapevole di dover alzare il livello nei prossimi turni. “Sono felice di questo. Nella mia testa so che devo giocare meglio in alcune situazioni già dal prossimo match, però so anche che ogni giorno è diverso, dipende molto da come mi sentirò. Vediamo. Per la mia prestazione, comunque, la reputo una giornata molto positiva”.

LA COMODITÀ DI MONTE-CARLO

Non è mancato poi il riferimento alle comodità di giocare in un luogo che ormai considera casa. “Giocare qui significa molto per me: posso dormire nel mio letto, conosco i posti dove mangiare bene e conosco molto bene la città, visto che abito qui da anni. Questo mi dà tranquillità, mi fa sentire a casa durante il torneo. È anche bello vedere come il circolo si trasforma: durante l’anno, quando ci alleniamo, è vuoto, non c’è nessuno. Durante il torneo invece cambia completamente, ed è molto bello”.

In chiusura, un pensiero per il pubblico italiano, che lo ha sostenuto anche nei momenti più complicati del match. “Sì, i tifosi italiani sono ovviamente molto vicini. È bello avere tutto questo sostegno, per me e per tutti gli italiani. È bello sentire questa vicinanza”.