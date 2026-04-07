Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Berrettini al secondo turno, Bautista si ferma dopo quattro game

Matteo Berrettini accede al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Il romano, fuori agli ottavi contro Musetti nel 2025, approfitta del ritiro nel corso del primo set di Roberto Bautista Agut per centrare il primo successo della stagone sulla terra battuta. Presunto problema al collo per lo spagnolo, in tabellone da lucky loser dopo aver perso nelle qualificazioni contro Shevchenko, che spedisce l’azzurro al secondo turno del torneo del Principato fermandosi sul punteggio di 4-0 15-0. Berrettini, n.90 ATP e in main draw grazie a una wild card, se la vedrà con il numero 7 del mondo Daniil Medvedev.

LA PARTITA

Ottimo avvio di primo set di Berrettini, che approfitta di qualche errore di troppo da fondo campo di Bautista per mettersi al comando delle operazioni sul 3-0. Non al meglio fisicamente lo spagnolo, che chiama il medical timeout al cambio campo per un problema al collo. Tante variazioni proposte dal romano – con palle corte e slice a disinnescare la regolarità di Bautista – che trova il doppio break scappando sul 4-0. Nel corso del quinto game lo spagnolo decide di fermarsi – sul 4-0 15-0 – spedendo Berrettini al secondo turno.

BERRETTINI-MEDVEDEV: I PRECEDENTI

Gli scontri diretti sono tutti a favore del russo (3-0), ma i due non si sono mai affrontati sulla terra battuta, superficie storicamente ostica per l’ex numero uno del mondo. Tre incontri tutti sul cemento: Masters 1000 Indian Wells 2018 e ATP Cup 2021 e 2022 con Berrettini che è riuscito a togliere un set al moscovita in due casi (2018 e 2022). Medvedev parte leggermente favorito, ma la terra rossa riduce le distanze tra i due.