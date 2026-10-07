Masters 1000 Shanghai 2026: Bellucci fermato da Zhou, niente derby con Musetti

Il viaggio in Cina di Mattia Bellucci è finito: passato dalle qualificazioni, l’azzurro si ferma al primo turno del tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai 2026. La sconfitta per 6-4 3-6 7-6(4) contro il giocatore di casa Yi Zhou lo priva della sfida con Lorenzo Musetti (rientrante per l’ennesima volta da un problema fisico) che, in quanto testa di serie numero 24 del tabellone, ha usufruito di un bye al primo turno. Si tratta del sedicesimo di tabellone presidiato da Novak Djokovic, che aspetta il vincitore tra Hubert Hurkacz e James Duckworth.

La partita

Match equilibrato, tra due giocatori piuttosto completi e aggressivi, con l’indole da protagonisti in campo. Il primo set è stato un tiro alla fune da dieci palle break su undici annullate complessivamente da entrambi i giocatori. Quella decisiva ha premiato il cinese, più coraggioso del suo avversario nei momenti importanti.

La reazione immediata a inizio secondo set ha ammutolito il pubblico, lasciando le esultanze dell’azzurro sole nel silenzio generale: la maggiore aggressività di Bellucci si è vista e sentita. Nel terzo parziale, Zhou, tornato sul livello del primo, non è stato da meno, ritrovando la lucidità in tempo per il rush finale.

Bellucci

Mattia Bellucci, numero 86 del mondo, si è già misurato a Shanghai battendo Elias Ymer e Alexandre Muller. La miglior classifica della carriera dell’azzurro è la posizione numero 63 dello scorso luglio: in questa stagione ha ottenuto qualche buon risultato in meno rispetto agli scorsi anni, anche a causa della scivolata con annesso problema al ginocchio rimediato il giorno prima del suo esordio a Wimbledon.

Il milanese arrivava però a questo torneo dopo un’ottima prestazione al Challenger 100 di Jianshan: partito dalle qualificazioni, Bellucci ha perso solo in finale, per di più al tie-break del terzo set, contro Lloyd Harris, pericoloso ex-numero 31 del mondo.

Zhou

Yi Zhou, classe 2005, ha ottenuto la sua miglior classifica 217 nel maggio di quest’anno. Ha cominciato a girare il tour ATP a tempo pieno dal 2023, costruendosi piano piano la classifica per stare a tempo pieno nei tornei Challenger. L’esperienza sul circuito maggiore se l’è costruita grazie alla Coppa Davis e ad alcune wild card nei tornei di casa: la sua prima vittoria ATP è infatti arrivata nel 2024 all’ATP 250 di Chengdu. Successo bissato proprio quell’anno, proprio a Shanghai, anche se entrambi i successi sono arrivati per ritiro dell’avversario. La sua prima, vera e propria gioia tra i grandi è arrivata sempre a Chengdu, nel 2025, contro Cameron Norrie, battuto al tie-break del terzo set. Anche in questo caso Zhou era in tabellone grazie a una wild card, e con questa vittoria ritornerà nei pressi della top 300.