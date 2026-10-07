Masters 1000 Shanghai 2026: Berrettini rimonta Kovacevic, out Cinà

Inizia alla grande il Masters 1000 di Shanghai 2026 di Matteo Berrettini che vince all’esordio e raggiunge le teste di serie azzurre Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi al secondo turno. Grande prova di carattere da parte di Matteo che mette a segno una splendida rimonta ai danni dello statunitense Aleksandar Kovacevic (n.81 ATP). 6-7(3) 6-1 6-4 il punteggio in favore del romano che in 2 ore e 15 minuti pareggia il risultato dello scorso anno nella città cinese (sconfitta al secondo round con Holger Rune).

‘The Hammer’ è reduce da un periodo non semplice. Dopo il fantastico Roland Garros disputato, in cui ha raggiunto i quarti di finale prima di ritirarsi contro Matteo Arnaldi, Matteo ha giocato un ottimo Wimbledon perdendo al terzo turno contro Grigor Dimitrov al quinto set. Sul cemento americano, però, ha incassato l’uscita all’esordio nel Masters 1000 di Montreal e le sconfitte al secondo round nel ‘1000’ di Cincinnati e allo US Open. Stesso epilogo nell’ATP 500 di Tokyo: grande vittoria contro Davidovich Fokina al debutto, poi la dolorosa sconfitta con Adolfo Vallejo, facendosi rimontare nel tie-break del primo set dal 6-3 di vantaggio.

Al prossimo turno, l’ex numero 6 del mondo sfiderà un altro americano, ovvero la testa di serie numero 16 Brandon Nakashima. Un solo precedente tra i due, vinto da Berrettini al primo turno dell’Australian Open 2022.

Cinà si arrende a Molcan

Niente da fare, invece, per Federico Cinà che abbandona il penultimo ‘1000’ della stagione a seguito della sconfitta ai danni dello slovacco Alex Molcan (n.84 ATP) per 4-6 6-1 6-2 in 1 ora e 46 minuti di gioco. Parte forte il palermitano che vince il primo parziale giocando il suo miglior tennis, ma con il passare dei minuti Molcan sale di livello, complice anche l’evidente calo fisico dell’azzurro. Una volta entrato nello scambio, ‘Palli’ è apparso sempre in difficoltà e sotto pressione, dopo aver giocato due ottime partite nel tabellone di qualificazioni.

Un grande risultato per lo slovacco che non vinceva una partita nel main draw di un Masters 1000 da più di tre anni, quando agli Internazionali d’Italia 2023 sconfisse Stefano Napolitano al primo turno.