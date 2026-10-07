Masters 1000 Shanghai 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 8 ottobre con Arnaldi in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 8 ottobre, seconda giornata del tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Come prassi nei Masters 1000 da 10 giorni, si parte con un tabellone a 128, con le 32 teste di serie già al secondo turno via bye. La seconda giornata è dunque dedicata al completamento dei primi turni della parte bassa del tabellone, quella presidiata da Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Luciano Darderi tra gli altri.

Sul campo 3 farà il suo esordio nel torneo anche Matteo Arnaldi: il match del ligure è stato posizionato come secondo incontro da partire dalle 6:00 del mattino italiane. L’avversario di Matteo è di quelli speciali, perché le occasioni di vedere Berndard Tomic giocare ad alti livelli non vanno sprecate.

Il programma completo

Stadium Court

dalle 6.00 – (Q) Coppejans vs Tsitsipas

a seguire – Hurkacz vs Duckworth

non prima delle 12:00 – Van Assche – (WC) Bu

a seguire – Norrie – (Q) Svircina

Grandstand

dalle 6.00 – Munar vs Brooksby

a seguire – Navone vs Carreno Busta

a seguire – Landaluce – Struff

a seguire – Kopriva – Bergs

Show Court 3

dalle 6.00 – (Q) Kotov vs Griekspoor

a seguire – (Q) Tomic vs Arnaldi

a seguire – Giron – Baez

a seguire – Van De Zandschulp – Merida

Court 4

dalle 6.00 – Borges vs Diaz Acosta

a seguire – Tirante vs Medjedovic

a seguire – Marozsan – Svajda

Court 7

dalle 6.00 – Ugo Carabelli vs (Q) Simakin

a seguire – Vallejo vs Royer

a seguire – Cerundolo – (Q) Mejia