Masters 1000 Shanghai 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 8 ottobre con Arnaldi in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 8 ottobre, seconda giornata del tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Come prassi nei Masters 1000 da 10 giorni, si parte con un tabellone a 128, con le 32 teste di serie già al secondo turno via bye. La seconda giornata è dunque dedicata al completamento dei primi turni della parte bassa del tabellone, quella presidiata da Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Luciano Darderi tra gli altri.
Sul campo 3 farà il suo esordio nel torneo anche Matteo Arnaldi: il match del ligure è stato posizionato come secondo incontro da partire dalle 6:00 del mattino italiane. L’avversario di Matteo è di quelli speciali, perché le occasioni di vedere Berndard Tomic giocare ad alti livelli non vanno sprecate.
Il programma completo
Stadium Court
dalle 6.00 – (Q) Coppejans vs Tsitsipas
a seguire – Hurkacz vs Duckworth
non prima delle 12:00 – Van Assche – (WC) Bu
a seguire – Norrie – (Q) Svircina
Grandstand
dalle 6.00 – Munar vs Brooksby
a seguire – Navone vs Carreno Busta
a seguire – Landaluce – Struff
a seguire – Kopriva – Bergs
Show Court 3
dalle 6.00 – (Q) Kotov vs Griekspoor
a seguire – (Q) Tomic vs Arnaldi
a seguire – Giron – Baez
a seguire – Van De Zandschulp – Merida
Court 4
dalle 6.00 – Borges vs Diaz Acosta
a seguire – Tirante vs Medjedovic
a seguire – Marozsan – Svajda
Court 7
dalle 6.00 – Ugo Carabelli vs (Q) Simakin
a seguire – Vallejo vs Royer
a seguire – Cerundolo – (Q) Mejia