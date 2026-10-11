Masters 1000 Shanghai 2026: Shelton battuto da Gea, il francese fa sul serio

Sorpresa al Masters 1000 di Shanghai 2026: Ben Shelton, testa di serie numero 3 del torneo e fresco di qualificazione aritmetica alle ATP Finals 2026 di Torino, è stato sconfitto al terzo turno da Arthur Gea con il punteggio di 7-6(5) 7-6 (3), togliendo a Flavio Cobolli la palma del giocatore di classifica più alta a salutare la Cina. Ma c’è davvero da stupirsi di questo risultato?

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La domanda non è intesa a criticare Shelton per una sconfitta che, oltre ad arrivare nella fase finale della sua miglior stagione in carriera, gli è stata appunto inflitta da uno dei giocatori più in palla negli ultimi mesi di tour.

Avendo raggiunto gli ottavi di finale in un Masters 1000 per la prima volta in carriera, Gea è già praticamente sicuro del suo esordio nella top 50 della classifica mondiale al termine del torneo, un attestato alla qualità portata in campo dal francese nel 2026, soprattutto dall’estate nord-americana in poi.

Non è un caso

Contando la vittoria con Shelton, Gea ha vinto 20 delle ultime 24 partite giocate.

All’interno di questa striscia troviamo la finale al Challenger 75 di Granby (6-4 1-6 6-1 da Vukic), Canada, il suo primo titolo ATP al 250 di Los Cabos (6-3 6-4 su Shapovalov) e il cammino allo US Open, al quale ha si partecipato da lucky loser, ma ha raggiunto i suoi primi ottavi di finale Slam, perdendo solo da uno straordinario Botic Van De Zandschulp al quinto dopo un vantaggio di due set a zero e un match point non convertito. Incidente di percorso comprensibile per un giocatore alla prima esperienza di questo tipo e che mai aveva giocato così tanti match di fila a questo livello di dispendio fisico e mentale.

Lasciati gli Stati Uniti, il francese è ripartito da dove aveva lasciato: qualificatosi all’ATP 500 di Pechino, ha perso solo da un Hubert Hurkacz che si sta finalmente togliendo le ragnatele di dosso, prima di cominciare il suo cammino a Shanghai.

Contro i migliori

C’è un’altra statistica riguardo Gea da prendere in considerazione: Arthur, per adesso, ha giocato pochi match sul circuito maggiore, uno nel 2025 e 22 nel 2026. Per quanto su un campione di partite limitato, il suo record contro i migliori è notevole: tre vittorie su quattro contro i top 20, di cui una su una contro un top 4, ovvero Shelton, che insieme a Jiri Lehecka e Francisco Cerundolo può testimoniare sulla qualità del tennis del francese, sempre più una certezza.