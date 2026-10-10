Masters 1000 Shanghai 2026, Alcaraz supera Cerundolo all’esordio e avanza al terzo turno

Buona la prima per Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo supera Juan Manuel Cerúndolo con un doppio 6-3 stando poco sopra l’ora di gioco e conquista l’accesso al terzo turno del torneo cinese. Un esordio sulla carta favorevole per il ventitreenne di Murcia, che continua a migliorare il proprio livello.

Alcaraz arriva a Shanghai reduce dalla vittoria dell’ATP 500 di Tokyo, dove ha conquistato il titolo battendo in finale il ceco Jiri Lehecka per 7-6(4) 6-4. Un successo che gli ha permesso di difendere il titolo vinto nel 2025 e di aggiungere il ventisettesimo trofeo alla propria carriera. Per lo spagnolo si tratta del ritorno in un Masters 1000 dopo l’assenza di diversi mesi dal circuito, dovuta a un problema al polso che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per quasi cinque mesi.

Dall’altra parte della rete Juan Manuel Cerúndolo, argentino classe 2001 e fratello minore di Francisco, anche lui presente a Shanghai. Il sudamericano era arrivato al secondo turno grazie alla vittoria per 6-4 6-4 sul colombiano Nicolas Mejia, guadagnandosi così la possibilità di affrontare uno dei principali favoriti per la vittoria finale.

Per Alcaraz, Shanghai rappresenta un altro importante appuntamento in questo finale di stagione. Dopo il successo in Giappone, lo spagnolo proverà a proseguire la propria tournée asiatica con un altro risultato di rilievo, in un torneo che non ha ancora vinto in carriera.

Ad attenderlo al terzo turno ci sarà il vincente del match tra Ignacio Buse e Zizou Bergs, per una sfida che metterà in palio un posto negli ottavi di finale.