Darderi guarda alla Coppa Davis: “La convocazione è molto importante”

Luciano Darderi non perde la fiducia dopo la sconfitta per 6-3 6-4 maturata contro Stefanos Tsitsipas a Shanghai. L’azzurro guarda già agli ultimi tornei della stagione, con la possibilità di una prima convocazione in Coppa Davis sullo sfondo.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro il greco, Darderi ha riconosciuto i meriti dell’avversario: “Ha fatto una grande partita”. Una sfida decisa da pochi momenti, anche per le condizioni di gioco particolarmente rapide: “Si è giocato su pochi punti, break al primo set, break al secondo, campo abbastanza veloce”.

L’azzurro ha poi parlato degli obiettivi per il finale di stagione, a partire dalla possibilità di esordire in nazionale: “La convocazione in Davis è molto importante”. Darderi si è detto soddisfatto soprattutto della propria tenuta fisica: “Sono ancora contento e carico per questo fine stagione, arrivo senza lesioni, solo un’operazione alle tonsille”. E ha aggiunto: “Penso sia stata una buona stagione nel complesso e sono contento di poter dare il massimo in ogni torneo che gioco”.

C’è spazio anche per le ambizioni di classifica, pur senza voler guardare troppo avanti. N.21 del mondo oggi, Darderi era stato al massimo n.16, a maggio 2026. Potrebbe andare oltre, sfondando best ranking e muro della top 15 mondiale. In più, c’è la corsa alle Finals: “Adesso sono 18 nella Race, ma non è una cosa attraverso cui mi metto pressione addosso”. La finalità resta quella di sfruttare gli ultimi appuntamenti del calendario, nei quali non avrà punti da difendere: “Questa è una cosa di cui bisogna approfittare”.