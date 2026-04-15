Novak Djokovic giocherà il Masters 1000 di Madrid 2026. Dopo aver saltato sia il Masters 1000 di Miami che il Masters 1000 di Monte-Carlo, il 38enne serbo prenderà parte al torneo spagnolo, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Sarà il terzo torneo del 2026 del 24 volte campione Slam – in tabellone solamente all’Australian Open (ko in finale contro Alcaraz) e al Masters 1000 di Indian Wells (ko agli ottavi con Draper) – che a Madrid farà il suo esordio stagionale su terra battuta. Nella race Djokovic occupa il quinto posto con 1400 punti e si trova dietro a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev.