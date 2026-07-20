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Paolini e l’infortunio al piede: si ritira dai WTA di Washington e Toronto per completare il recupero

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Jasmine Paolini al Roland Garros 2026
Jasmine Paolini — foto Matthieu Mirville/DPPI / IPA Sport 2/ipa-agency.net

Jasmine Paolini non è ancora del tutto fuori dal tunnel: dopo un grande Wimbledon 2026, evidentemente in difficoltà fisica, è costretta a rinunciare ai WTA 500 di Washington e 1000 di Toronto per preservare il piede sinistro infortunato in primavera e completare il recupero: “Sfortunatamente ho deciso di cancellarmi da Washington e Toronto al fine di al mio piede del tempo extra per recuperare. Mi spiace non giocare quei tornei e faccio i miei migliori auguri a tutti coloro che parteciperanno. Grazie come sempre per tutto il vostro affetto e supporto”.

Così si è pronunciata sui suoi canali social la numero uno azzurra e 15 del mondo, che al WTA 1000 di Cincinnati dovrà difendere i 650 punti della finale raggiunta nel 2025, la sua ancora in top 20.
Il problema è cominciato agli Internazionali d’Italia 2026 con una fasciatura che sbucava dalla caviglia sinistra e il ritiro dal torneo di doppio, ma non c’è stato tempo di curarla prima del Roland Garros: la sconfitta contro Solana Sierra ha portato Paolini alle lacrime per il dolore, oltre che per il risultato e il suo momento generale. Visto l’entusiasmo ritrovato ai Championships, ci sono tutte le condizioni di riprendersi in tempo per fare rumore agli US Open 2026.

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