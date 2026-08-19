Pioggia a Cincinnati: sospesa Zverev-Paul, slitta l’inizio di Musetti-Faria

Ancora pioggia a Mason, Ohio. Dopo i ritardi nei primi giorni di torneo, torna a farsi vedere la pioggia al Masters 1000 di Cincinnati. In particolare, interruzioni nel singolare maschile per Alexander Zverev–Tommy Paul sul campo centrale sul punteggio di 6-4 3-4 per il tedesco (partita da cui uscirà l’avversario di Flavio Cobolli ai quarti di finale) e Arthur Fils–Alex De Minaur a match appena iniziato. Sospeso anche l’ottavo di finale femminile tra Linda Noskova e Amanda Anisimova, con la statunitense in vantaggio di un set.

Da valutare l’entità dello slittamento del resto del programma, che prevede il completamento degli ottavi di finale di entrambi i tabelloni di singolare: rimangono dunque in attesa di miglior meteo Lorenzo Musetti e Joao Faria, programmati come ultimo match sul Tony Trabert Stadium 3, dopo Rybakina-Shnaider (fermate sul punto di scendere in campo) e Borges-Nakashima.

AGGIORNAMENTO 21:28 – Prima pausa dal gioco decisa dal giudice di sedia Renaud Lichtenstein, che consiglia ai giocatori di rimanere in campo per il momento.

AGGIORNAMENTO 21:34 – Arrivano le prime previsioni, pioggia per almeno mezz’ora: l’indicazione ai giocatori è di uscire dal campo.

AGGIORNAMENTO 21:55 – Ripresa del gioco non prima delle 22:30.

AGGIORNAMENTO 22:24 – Cominciata l’asciugatura dei campi, ripresa del gioco non prima delle 22:45.

AGGIORNAMENTO 22:43 – I giocatori rientrano in campo, ripresa del gioco dopo qualche minuto di riscaldamento.

AGGIORNAMENTO 23:13 – Torna la pioggia, altra pausa, questa volta sul punteggio di 4-4 nel tie-break del secondo set tra Zverev e Paul. Questa volta il gioco riprende dopo pochi minuti.