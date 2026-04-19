Qualificazioni Masters 1000 Madrid 2026: tutti gli accoppiamenti, quattro gli italiani

Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2026. Quattro gli italiani che andranno a caccia del main draw del secondo Big Tournament sul terra del 2026. Teste di serie numero 14 e 16 Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli, che esordiranno rispettivamente con Dusan Lajovic e Nicolai Budkov Kjaer. Presenti anche Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, impegnati con Martin Damn e Nikoloz Basilashvili.

GLI SLOT DEGLI ITALIANI

Pellegrino vs (24) Damn

(2) Garin vs Jarry

Travaglia vs (20) Basilashvili

(7) Kypson vs (WC) Kouamé

(16) Maestrelli vs Budkov Kjaer

(9) Kovacevic vs Echargui

(14) Arnaldi vs Lajovic

(12) Hijikata vs Rodesch