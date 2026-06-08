Roland Garros 2026, Bove omaggia Cobolli: “C’è un filo che lega la mia Budapest alla tua Parigi”

“C’è un filo che lega la mia Budapest alla tua Parigi e corre sulla passione, sull’amicizia e sulla passione per lo sport“. Così Edoardo Bove ha voluto omaggiare Flavio Cobolli, che ha disputato al Roland Garros la prima finale Slam della sua carriera arrendendosi solamente al quinto set ad Alexander Zverev.

Presente nel box del numero 10 del mondo, suo grande amico, il centrocampista del Watford con un passato nella Roma e nella Fiorentina, ha paragonato la sconfitta di Cobolli a Parigi a quella da lui subita in Ungheria nel 2023 contro il Siviglia nella finale di Europa League disputata proprio con la maglia dei giallorossi.