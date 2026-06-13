Romano vola in semifinale a Ilkley: l’Italia sogna sull’erba inglese

Prosegue il momento magico di Filippo Romano. Il giovane azzurro ha conquistato la semifinale del Challenger 125 di Ilkley 2026 superando nei quarti il britannico Oliver Tarvet con il punteggio di 7-6(2) 0-6 6-1 al termine di una battaglia combattuta condizionata dal forte vento.
Per Romano continua così uno splendido periodo di forma sull’erba. Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Birmingham la scorsa settimana partendo dalle qualificazioni, il 20enne compie un ulteriore passo avanti e approda tra i migliori quattro a Ilkley, confermando una crescita costante su una superficie storicamente complicata per i giocatori italiani.
Si tratta della terza semifinale Challenger della carriera per il classe 2005, dopo le prime due centrate in questa stagione indoor tra la Francia e Cesenatico, a testimonianza di un’annata che lo sta vedendo protagonista di un salto di qualità importante.
Romano tornerà in campo per giocarsi un posto in finale contro il padrone di casa Jacob Fearnley. Intanto, però, il giovane azzurro continua a far sognare il tennis italiano sui prati inglesi, dove sta costruendo settimana dopo settimana uno dei momenti più brillanti della sua giovane carriera.