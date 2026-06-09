Si riaccende la polemica sui montepremi: ecco il post di Priscilla Hon

L’inizio della stagione sull’erba prevede come da tradizione il torneo combined ATP/WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi. La tennista australiana Priscilla Hon però ha riacceso la polemica sui montepremi con un post Instagram segnalando la differenza del prize money maschile rispetto a quello femminile. La tennista classe ’98 ha scritto in descrizione: “Prima che qualcuno diventi matto, sto solo condividendo i numeri. ATP e WTA questa settimana competono fianco a fianco nella stessa città”. Nel post invece, si vedono due screenshoots relativi al montepremi: 110.055€ per gli uomini e 32.520€, dunque una differenza di oltre 70.000€ all’interno del medesimo torneo.

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