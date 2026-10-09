Sinner torna a casa e fa visita alla squadra di calcio del suo paese

Jannik Sinner è tornato dove respira aria di casa e, momentaneamente fuori dai giochi, si è concesso una serata diversa dal solito. L’altoatesino nei giorni scorsi ha infatti annunciato la fine anticipata della sua stagione a causa dei problemi al ginocchio, e così ne ha approfittato per fare visita all’OSG 3 Zinnen, squadra dilettantistica dell’Alta Pusteria, durante uno dei suoi allenamenti.

A raccontarlo è stata la stessa società attraverso un post su Instagram, accompagnato da una foto di gruppo con il numero uno del mondo. “All’inizio della settimana abbiamo avuto il piacere di accogliere Jannik Sinner al nostro allenamento. Non era la sua prima visita da noi e siamo sempre felici quando torna a trovarci”, si legge nella didascalia.

La squadra ha poi scherzato sulla possibilità che Sinner possa portare fortuna anche in occasione della prossima partita: “Se sarà ancora una volta il nostro portafortuna lo scopriremo sabato”, quando l’OSG 3 Zinnen affronterà l’ASV Reischach a Sesto Pusteria.

Infine, un augurio al 25enne: “Caro Jannik, ti auguriamo una pronta e completa guarigione, affinché tu possa tornare nella prossima stagione”.