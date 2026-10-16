Swiatek torna a brillare a Wuhan, i WTA 1000 sono la sua specialità

Anche in una stagione di alti e bassi, Iga Swiatek ha trovato il modo di lasciare il segno. Con la vittoria su Ann Li per 6-4 6-1 ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2026 la polacca non ha solo centrato la semifinale (dove affronterà la connazionale Maia Chwalinska) e tenuto viva la speranza di qualificarsi per le WTA Finals di Indian Wells, ha anche ricordato a tutti il livello che può raggiungere in campo, quello che l’ha portata a essere in cima a diverse voci statistiche della storia del tennis.

Collezione

L’ex numero uno del mondo non vorrà certo fermarsi qui, ma intanto può dire di aver completato un set pregiato: le semifinali ai WTA 1000. Con quella di Wuhan, Swiatek le ha raggiunte in tutti i tornei di categoria, diventando la quarta di sempre (unica in attività) a farcela dopo Caroline Wozniacki, Svetlana Kuznetsova e Simona Halep. Il vero record a cui ambirà la polacca sarà la collezione completa di vittorie, record ancora intonso nel femminile e nelle mani dei soli Novak Djokovic e Jannik Sinner nel maschile.

Iga è inoltre la quarta più veloce di sempre a completare il giro del mondo in semifinale essendoci riuscita in 50 partecipazioni ai WTA 1000: le uniche ad aver bisogno di meno tentativi sono Steffi Graf con 28, Martina Hingis con 36 e Monica Seles con 37 (ai fini di questa statistica vengono conteggiati i tornei Tier I, l’iterazione precedente dei tornei di prima fascia sotto i Grand Slam).

Le curiosità non sono finite qui. Questa semifinale è la quarta dell’anno per la polacca, che è diventata la prima giocatrice a ottenere le prime quattro semifinali stagionali a livello WTA 1000/Tier I: una calzante metafora dell’incostanza, nel bene e nel male, del 2026 di Swiatek.