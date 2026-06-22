Teste di serie singolare femminile Wimbledon 2026, per Paolini possibile ottavo di finale con Sabalenka

Jasmine Paolini, unica testa di serie italiana, sarà la numero 13 del tabellone femminile singolare di Wimbledon 2026. Sembra poco, ma le prime 12 teste di serie sono quelle che assicurano di non affrontare una top 4 prima dei quarti di finale: il rischio, infatti, a meno di ritiri prestigiosi dell’ultimo momento, è quello di finire nell’ottavo di tabellone della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.
Le altre opzioni non sono certo rassicuranti: Elena Rybakina (campionessa nel 2022), Iga Swiatek (campionessa in carica) e infine Jessica Pegula, finalista Slam nel 2024 ma sicuramente meno pericolosa delle altre due. Per Paolini si tratta del primo Slam giocato dall’azzurra fuori dalle prime 12 teste di serie dal Roland Garros 2024, quello della sua prima finale.
IL SEEDING
Da segnalare la presenza di Maja Chwalinska, numero 21 del mondo ma in tabellone solo grazie a una wildcard per straordinarietà della finale raggiunta al Roland Garros 2026. Di seguito l’elenco completo delle 32 teste di serie femminili a Wimbledon 2026.
- Aryna Sabalenka
- Elena Rybakina
- Iga Swiatek
- Jessica Pegula
- Mirra Andreeva
- Amanda Anisimova
- Coco Gauff
- Elina Svitolina
- Linda Noskova
- Karolina Muchova
- Belinda Bencic
- Marta Kostyuk
- Jasmine Paolini
- Naomi Osaka
- Diana Shnaider
- Iva Jovic
- Sorana Cirstea
- Ekaterina Alexandrova
- Anna Kalinskaya
- Maja Chwalinska (WC)
- Maria Bouzkova
- Leylah Fernandez
- Emma Navarro
- Clara Tauson
- Elise Mertens
- Madison Keys
- Anastasia Potapova
- Ann Li
- Alexandra Eala
- Emma Raducanu
- Donna Vekic
- Katerina Siniakova