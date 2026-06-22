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Teste di serie singolare femminile Wimbledon 2026, per Paolini possibile ottavo di finale con Sabalenka

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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2024 The Championships,Wimbledon 4TH ROUND Jasmine Paolini (ITA) defeated Madison Keys (USA) 6-3 6-7 (6/8) 5/5 ret. Photo © Ray Giubilo
2024 The Championships,Wimbledon 4TH ROUND Jasmine Paolini (ITA) defeated Madison Keys (USA) 6-3 6-7 (6/8) 5/5 ret. Photo © Ray Giubilo

Jasmine Paolini, unica testa di serie italiana, sarà la numero 13 del tabellone femminile singolare di Wimbledon 2026. Sembra poco, ma le prime 12 teste di serie sono quelle che assicurano di non affrontare una top 4 prima dei quarti di finale: il rischio, infatti, a meno di ritiri prestigiosi dell’ultimo momento, è quello di finire nell’ottavo di tabellone della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

Le altre opzioni non sono certo rassicuranti: Elena Rybakina (campionessa nel 2022), Iga Swiatek (campionessa in carica) e infine Jessica Pegula, finalista Slam nel 2024 ma sicuramente meno pericolosa delle altre due. Per Paolini si tratta del primo Slam giocato dall’azzurra fuori dalle prime 12 teste di serie dal Roland Garros 2024, quello della sua prima finale.

IL SEEDING

Da segnalare la presenza di Maja Chwalinska, numero 21 del mondo ma in tabellone solo grazie a una wildcard per straordinarietà della finale raggiunta al Roland Garros 2026. Di seguito l’elenco completo delle 32 teste di serie femminili a Wimbledon 2026.

  1. Aryna Sabalenka
  2. Elena Rybakina
  3. Iga Swiatek
  4. Jessica Pegula
  5. Mirra Andreeva
  6. Amanda Anisimova
  7. Coco Gauff
  8. Elina Svitolina
  9. Linda Noskova
  10. Karolina Muchova
  11. Belinda Bencic
  12. Marta Kostyuk
  13. Jasmine Paolini
  14. Naomi Osaka
  15. Diana Shnaider
  16. Iva Jovic
  17. Sorana Cirstea
  18. Ekaterina Alexandrova
  19. Anna Kalinskaya
  20. Maja Chwalinska (WC)
  21. Maria Bouzkova
  22. Leylah Fernandez
  23. Emma Navarro
  24. Clara Tauson
  25. Elise Mertens
  26. Madison Keys
  27. Anastasia Potapova
  28. Ann Li
  29. Alexandra Eala
  30. Emma Raducanu
  31. Donna Vekic
  32. Katerina Siniakova
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