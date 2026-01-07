United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 9 gennaio con Australia-Polonia

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 9 gennaio della United Cup 2026. Giornata di quarti di finale alla Ken Rosewall Arena di Sydney con la sfida tra Australia e Polonia. Primo match il singolare femminile tra Swiatek e Joint, a seguire Hurkacz-de Minaur. In chiusura il doppio tra Hunter/Smith e Swiatek/Hurkacz.

IL PROGRAMMA COMPLETO

KEN ROSEWALL ARENA

ore 7.30 (4) Joint vs (9) Swiatek

non prima delle 9.00 (4) de Minaur vs (9) Hurkacz

a seguire (4) Hunter/Smith vs (9) Swiatek/Hurkacz