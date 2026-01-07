News

United Cup 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 9 gennaio con Australia-Polonia

Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA
Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 9 gennaio della United Cup 2026. Giornata di quarti di finale alla Ken Rosewall Arena di Sydney con la sfida tra Australia e Polonia. Primo match il singolare femminile tra Swiatek e Joint, a seguire Hurkacz-de Minaur. In chiusura il doppio tra Hunter/Smith e Swiatek/Hurkacz.

IL PROGRAMMA COMPLETO

KEN ROSEWALL ARENA

ore 7.30 (4) Joint vs (9) Swiatek
non prima delle 9.00 (4) de Minaur vs (9) Hurkacz
a seguire (4) Hunter/Smith vs (9) Swiatek/Hurkacz

 

