US Open 2026 da record, montepremi da 108 milioni di dollari: 5.5 solo al vincitore

Ancor prima di iniziare, lo US Open 2026 è già uno Slam da record. L’ultimo dei quattro Major dell’anno ha messo in palio ben 108 milioni di dollari totali per il prize money. Si tratta di una cifra storica mai toccata da nessun torneo prima d’ora. L’incremento del 20% rispetto al bottino totale della passata edizione ha portato a un significativo aumento dei premi per tutti i turni, già a partire dalle qualificazioni.
Chi uscirà al primo turno del tabellone di ‘quali’ porterà a casa un assegno di 32 mila dollari (circa 27 mila euro), ma la vera crescita, ovviamente, riguarda il main draw. Nel 2025 il primo turno metteva in palio 110 mila dollari; quest’anno, 140 mila, quasi il 30% in più. Man mano che si sale nel tabellone, i premi continuano ad aumentare, anche se la crescita percentuale si riduce progressivamente. Ma non si arriva mai al di sotto del +10%. Il finalista del torneo nel 2026 guadagnerà 300 mila dollari in più sui 2,5 milioni della passata stagione (+12%), mentre il vincitore del torneo staccherà un assegno folle da ben 5,5 milioni di dollari, quasi 4,8 milioni di euro. Numeri da capogiro che rendono, sia al maschile che al femminile, Flushing Meadows l’evento più redditizio della storia del tennis.
MONTEPREMI US OPEN 2026
Primo turno: 140.000 dollari (circa 120.400 euro) | +27,3% rispetto al 2025
Secondo turno: 190.000 dollari (circa 163.400 euro) |+23,4% rispetto al 2025
Terzo turno: 290.000 dollari (circa 249.400 euro) |+ 22,4% rispetto al 2025
Ottavi di finale: 480.000 dollari (circa 412.800 euro) |+20% rispetto al 2025
Quarti di finale: 780.000 dollari (circa 670.800 euro) |+18,25% rispetto al 2025
Semifinali: 1.450.000 dollari (circa 1.247.000 euro) |+15,1% rispetto al 2025
Finalista: 2.800.000 dollari (circa 2.408.000 euro) |+12% rispetto al 2025
Vincitore: 5.500.000 dollari (circa 4.730.000 euro) |+10% rispetto al 2025