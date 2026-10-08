WTA 1000 Pechino 2026: Errani/Paolini fermate da Dabrowski/Stefani, ma le Finals sono ancora a tiro

Il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino 2026 si interrompe ai quarti di finale. Troppo in palla le numero due del mondo Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, capaci di rimontare nel primo set da sotto 5-2 con cinque game consecutivi, l’abbrivio decisivo per sfondare anche nel secondo set: 7-5 7-6(6) il punteggio finale. In semifinale, la coppia canadese-brasiliana sfiderà Elise Mertens e Diana Shnaider.

Le azzurre, prima di tornare in campo nel tie di quarti di finale Final Eight di Billie Jean King Cup 2026 contro la Cina (vittoria decisiva per 6-3 5-7 6-3 contro Huo/Jiang), non giocavano insieme dal WTA 250 di Eastbourne di questo giugno, complici i problemi fisici di Paolini nella parte centrale della stagione. Il loro miglior risultato in questa faticosa stagione rimane la finale al WTA 1000 di Miami, persa dalle incontrastate numero uno del mondo Siniakova/Townsend 7-6(0) 6-1. Dall’altra parte, Dabrowski e Stefani sono state tra le protagoniste dell’anno dopo aver deciso di tornare a giocare insieme dopo tre anni dall’ultima volta, raggiungendo la finale a Wimbledon, persa 6-3 7-5 da Hanyu/Mladenovic, e vincendo il WTA 1000 di Dubai in finale contro Siegemund/Zvonareva (6-1 6-3).

La Race

L’appuntamento con le WTA Finals 2026 di Indian Wells è il 7 novembre: prima di allora, ancora un WTA 1000, due 500 e qualche 250 dove racimolare gli ultimi punti utili per la qualificazione all’ultimo evento stagionale.

Errani e Paolini sono state presenze fisse negli ultimi due anni, pur senza mai riuscire a superare la fase a gironi, ostacolo superato da Sara nel 2012 e nel 2013 insieme a Roberta Vinci. La coppia azzurra quest’anno ha fatto più fatica a giocare con continuità per cui si trovano solamente al dodicesimo posto della classifica stagionale. Con ancora 2250 punti massimi a disposizione (al netto di programmazioni e imprevisti), Sara e Jasmine si trovano a poco più di 200 punti di distanza dall’ultimo posto buono per le Finals, che in questo caso è il nono: la serba Aleksandra Krunic, membro della coppia numero tre dell’anno insieme alla kazaka Anna Danilina, ha già annunciato di aver chiuso la sua stagione per un problema al ginocchio, liberando uno degli otto posti a disposizione. Il modo c’è, ma il tempo stringe.