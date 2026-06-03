NewsWta

WTA 125 Foggia 2026: Grant non sbaglia, Lepchenko sconfitta in tre set

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
1 Min Read
Tyra Grant agli Internazionali d'Italia 2026
Tyra Grant - Foto FITP

Tyra Grant batte Varvara Lepchenko con il punteggio di 7-6(3) 2-6 6-2 nel secondo turno del WTA 125 di Foggia. L’azzurra elimina così la testa di serie numero 7 del torneo e si assicura un posto nei quarti di finale. Il primo parziale è quello più combattuto, con l’azzurra che, dopo aver subito quattro giochi di fila, salva tre set point consecutivi in risposta e agguanta il set nel finale. Prosegue il periodo di costante crescita della tennista classe 2008, all’ottava vittoria nelle ultime nove sfide. Nel prossimo turno affronterà la connazionale Tatiana Pieri, che ha sfruttato il ritiro della testa di serie numero 3 Sofia Costoulas.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS