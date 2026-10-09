Zverev vede il numero uno di fine anno: Shanghai può essere decisivo

Alexander Zverev può avvicinarsi concretamente a un traguardo storico: diventare numero uno del mondo a fine stagione. Il tedesco ha esordito al Masters 1000 di Shanghai battendo Wu Yibing e ora guarda con fiducia al prosieguo del torneo, consapevole di avere una grande opportunità.

Con Jannik Sinner fuori fino al 2027, la corsa al vertice di fine anno si apre a nuovi scenari. Zverev potrebbe assicurarsi il primato nella classifica di fine stagione raggiungendo le semifinali oppure se Carlos Alcaraz e Ben Shelton non dovessero riuscire a vincere il torneo.

Il prossimo ostacolo sarà Quentin Halys, contro cui il tedesco ha rischiato sia al Roland Garros sia agli US Open. Agli ottavi potrebbe trovare Brandon Nakashima o Alexander Bublik, mentre nei quarti il possibile avversario sarebbe Alex de Minaur. In semifinale, invece, potrebbe andare in scena proprio lo scontro con Shelton.

La strada è ancora lunga, ma l’occasione è importante. Al prossimo aggiornamento della classifica ATP sarà ancora Sinner a conservare il primo posto, ma il tedesco può iniziare a costruire a Shanghai la rincorsa al numero uno di fine anno.

Con l’azzurro fuori dai giochi fino al 2027, per Zverev è soltanto una questione di tempo prima di raggiungere la vetta del ranking mondiale.