Zverev vince il Roland Garros 2026: è il più vecchio dal 2001 a conquistare il primo Slam

Alexander Zverev conquista il Roland Garros 2026 battendo in finale Flavio Cobolli. Il tedesco diventa il giocatore più vecchio a trionfare per la prima volta in un torneo Major da Wimbledon 2001, quando Goran Ivanisevic iscrisse il suo nome nell’albo dell’All England Club (7 mesi e 24 giorni più grande).
Il gigante di Amburgo sfata il tabù che l’ha accompagnato per tutta la carriera e, ampliando il lasso temporale, diventa il quinto giocatore più vecchio della storia del tennis mondiale a vincere il primo Slam. Davanti a lui, oltre a Ivanisevic, spiccano i nomi di Petr Korda, Andres Gomez e Andres Gimeno.
Tennisti più vecchi ad aver vinto il primo Slam
Andres Gimeno, 34 anni, 9 mesi e 19 giorni – Roland Garros 1972
Andres Gómez, 30 anni, 3 mesi e 1 giorno – Roland Garros 1990
Petr Korda, 29 anni, 11 mesi e 27 giorni – Australian Open 1998
Goran Ivanisevic, 29 anni, 9 mesi e 12 giorni – Wimbledon 2001
Alexander Zverev, 29 anni, 1 mese e 18 giorni – Roland Garros 2026