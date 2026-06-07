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Zverev vince il Roland Garros 2026: è il più vecchio dal 2001 a conquistare il primo Slam

By Giacomo Nicotera
1 Min Read
Alexander Zverev agli Internazionali d'Italia 2026
Alexander Zverev - Foto FITP

Alexander Zverev conquista il Roland Garros 2026 battendo in finale Flavio Cobolli. Il tedesco diventa il giocatore più vecchio a trionfare per la prima volta in un torneo Major da Wimbledon 2001, quando Goran Ivanisevic iscrisse il suo nome nell’albo dell’All England Club (7 mesi e 24 giorni più grande).

Il gigante di Amburgo sfata il tabù che l’ha accompagnato per tutta la carriera e, ampliando il lasso temporale, diventa il quinto giocatore più vecchio della storia del tennis mondiale a vincere il primo Slam. Davanti a lui, oltre a Ivanisevic, spiccano i nomi di Petr Korda, Andres Gomez e Andres Gimeno.

Tennisti più vecchi ad aver vinto il primo Slam

Andres Gimeno, 34 anni, 9 mesi e 19 giorni – Roland Garros 1972

Andres Gómez, 30 anni, 3 mesi e 1 giorno – Roland Garros 1990

Petr Korda, 29 anni, 11 mesi e 27 giorni – Australian Open 1998

Goran Ivanisevic, 29 anni, 9 mesi e 12 giorni – Wimbledon 2001

Alexander Zverev, 29 anni, 1 mese e 18 giorni – Roland Garros 2026

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