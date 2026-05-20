Qualificazioni Roland Garros 2026: medical timeout per Maestrelli contro Carballes Baena

Medical timeout chiamato da Francesco Maestrelli nel corso della sfida con Roberto Carballes Baena, valida per il secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros 2026. L’azzurro – dopo aver vinto il primo set 6-2 – si trova sotto 3-2 di un break nel terzo set. La speranza è che non arrivi il ritiro per il tennista toscano, che ha accusato un problema ai muscoli dorsali.
AGGIORNAMENTO 16.44 – Medical timeout per Maestrelli sul 3-2 per Carballes.
AGGIORNAMENTO 16.50 – Si riparte con Carballes al servizio sul 3-2.