Roland Garros 2026: Chwalinska doma Kalinskaya e raggiunge la prima semifinale Slam della carriera

Una vera e propria favola quella che sta vivendo Maja Chwalinska al Roland Garros 2026. La polacca supera la russa Anna Kalinskaya (n.24 WTA) con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in 1 ora e 54 minuti e accede per la prima volta in carriera al penultimo atto di un torneo del Grande Slam. Per la numero 114 del mondo si tratta, inoltre, della prima semifinale raggiunta in carriera a livello WTA dopo le 9 conquistate nel circuito WTA 125 (2 nel 2026). Un’altra prova da ricordare per la polacca che aggiunge l’ennesima vittoria di prestigio ad un torneo fantastico fino a qui: partita dalle qualificazioni, in tabellone principale ha battuto Zheng, Mertens (n.21 WTA), Sakkari e Parry perdendo solamente un set, prima di sconfiggere anche la russa e siglare l’ottavo successo consecutivo.

Niente da fare, invece, per la testa di serie numero 22 del torneo che perde una grossa occasione di raggiungere la prima semifinale Slam della carriera e la settima a livello WTA. La nativa di Mosca può comunque rimanere soddisfatta del percorso fatto a Parigi, in cui ha pareggiato il suo miglior risultato in uno Slam, ovvero i quarti di finale raggiunti nel 2024 all’Australian Open (sconfitta contro Zheng).

Al prossimo turno, Chwalinska se la vedrà con la vincente della sfida tra la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka e la russa Diana Shnaider, 23esima testa di serie del tabellone.