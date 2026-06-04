Roland Garros 2026, Kostyuk: “L’ovazione nei quarti? Un’emozione che porterò sempre con me”

“Non dimenticherò mai l’ovazione che ho ricevuto dopo il mio match nei quarti di finale. Questo è qualcosa che porterò con me per sempre. Non crederò mai a nessuno che si trovi sul palcoscenico mondiale di questo sport e che dica di avere zero influenza, perché l’ho sperimentato io stessa. Se vuoi, puoi fare qualsiasi cosa. Si sono arrivata alle semifinali, ma l’aver dato voce al mio paese è il momento culminante del mio torneo”. Così Marta Kostyuk in conferenza stampa dopo la sconfitta per 6-1 6-3 contro Mirra Andreeva nella prima semifinale del Roland Garros 2026.

L’impatto della guerra in Ucraina

“Ero una maniaca del controllo. E sì, ero molto traumatizzata. Non lo nasconderò — ha poi proseguito l’ucraina, sottolineando come sia cambiata la sua salute mentale prima e dopo lo scoppio della guerra in Ucraina —. Non mi piaceva stare con me stessa; non ero una persona felice. Di nuovo, penso che il controllo fosse la cosa peggiore, ed è una cosa molto comune. Non è che io sia diversa da chiunque altro”.

E ancora, sul tema, ha aggiunto: “Penso che quando è iniziata la guerra su vasta scala, ho capito che dovevo cambiare la mia prospettiva sulla vita, perché chiaramente non c’è solo il tennis. Stanno accadendo molte altre cose. Sento che la cosa più importante per me è stata avere un’intenzione su che tipo di carriera voglio avere, che tipo di giocatrice e persona voglio essere, e sto arrivando dove desidero. Penso tra me e me di aver affrontato un viaggio incredibile per diventare una giocatrice e una persona diversa. Davvero, giocare a tennis è molto facile. È davvero facile. È fantastico sentirsi così e continuare a vivere questa vita. Non so per quanto tempo giocherò ancora a tennis, quindi cerco di godermela appieno”.

Il suo Roland Garros 2026

Alla prima apparizione in una semifinale Slam, la 23enne di Kiev, che da lunedì sarà numero 12 del ranking WTA, ha potuto trarre le prime esperienze sui palcoscenici di alto calibro: “Di solito, quando entro in campo, non mi sento nervosa, non sento davvero la pressione. Non mi importa chi c’è dall’altra parte della rete. Esco e gioco la partita. Tutto ciò che poteva andare a suo favore è andato a suo favore. Tutto quello che poteva non andare per il verso giusto per me non ci è andato. Quindi, è solo quel tipo di giornata. Essendo la prima volta che giocavo una semifinale, ora ho fatto quell’esperienza, quindi la prossima volta che sarò in semifinale forse mi sentirò meglio, o in modo diverso. Ma ovviamente oggi non è stata la mia partita migliore”.

E, senza troppi giri di parole, ha ammesso quanto la russa abbia interpretato al meglio la sfida: “Penso che questo campo sia quello che più si adatta a lei tra tutti i tornei esistenti, e non l’avevo mai affrontata qui. Non ho iniziato nel modo migliore, ma succede. Tutti vincono; tutti perdono. Fa parte del gioco. Alla fine della giornata, è solo un gioco. Sì, lei ha giocato bene oggi. È stata solida. Non sbagliava. Io commettevo più errori. Lei ha servito molto meglio oggi. Non ho potuto fare molto perché il campo è incredibilmente lento e lei recuperava tutte le palle. Sentivo di dover rischiare di più, e questo mi ha portato a commettere più errori. Tutto qui”.

Ciò che rimane è senz’altro l’inaspettata striscia di sedici vittorie consecutive, che le hanno permesso di trionfare al WTA 250 di Rouen e al WTA 1000 di Madrid: “La porterò con me nella tomba. Sì, sono molto felice della mia stagione sulla terra battuta, con una sola sconfitta. Voglio dire, non ci avrei mai creduto se qualcuno me lo avesse detto un paio di mesi fa. Sì, sono molto felice”.