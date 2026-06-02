Roland Garros 2026: Mensik stellare, schiantato Fonseca per la sua prima semifinale Slam

Non è più la vittoria su Jannik Sinner all’ATP 500 di Doha 2026 a far parlare di Jakub Mensik. Pochi mesi dopo si parla del 2005 ceco per il suo ottimo tennis che al Roland Garros 2026 lo ha portato fino alla prima semifinale Slam della carriera. Mensik ha superato in un quarto di finale “Next Gen” Joao Fonseca in tre set 6-4 6-3 7-6(3) in 2 ore e 46 minuti. Il ceco è apparso in grandissimo spolvero sulla terra di Parigi, trovando grande incisività con la prima palla di servizio e risposte fulminee, impreziosite da discese a rete di ottima fattura. Nel terzo set, il classe 2005 ha abbinato ad un tennis di primissimo livello una tenuta mentale ugualmente notevole annullando un set point in risposta e recuperando il parziale da uno svantaggio di 3-5.

Mai così avanti in uno Slam, Mensik affronterà Zverev in semifinale. Tra i due l’unico precedente risale agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2026. In quell’occasione fu il tedesco a passare il turno al termine di una partita molto equilibrata (6-4 6-7(4) 6-3). Il pronostico sulla carta vedrebbe Zverev favorito, ma il peso della grande occasione per vincere uno Slam tanto atteso e proprio i favori del pronostico potrebbero giocare un brutto scherzo. Per quanto riguarda Mensik, invece, con il tennis e la padronanza mostrata nel quarto di finale potrà provare a sovvertire le previsioni.