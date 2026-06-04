Roland Garros 2026, Panatta: “Dopo Roma sogno di premiare un altro italiano a Parigi”

Adriano Panatta, a margine dell’evento “Banca Generali – Un Campione per Amico”, ha parlato del Roland Garros 2026, rivelando: “Sogno di premiare un altro italiano“. Il campione a Parigi nell’edizione 1976, infatti, ha consegnato il trofeo a Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico dopo la sua vittoria degli Internazionali BNL d’Italia 2026 e premierà anche il vincitore del Roland Garros 2026. Il campione azzurro ha speso belle parole soprattutto per Flavio Cobolli: “Fisicamente è davvero forte ormai è un vero e proprio Top 10, gli mancava solo continuità”.

Panatta ha sottolineato ancora una volta la forza della squadra italiana, seppur priva di Jannik Sinner: “Dopo l’eliminazione di Sinner avevo detto che avevamo una squadra pronta per fare bene, ma tutto ciò non è scontato”. Panatta si è detto grande tifoso degli azzurri del tennis moderno: “Ho un rapporto sentimentale con il Roland Garros, prima tutti mi chiedevano se un italiano potesse tornare a vincere a Roma e ora che mi chiedono la stessa cosa con Parigi io sono il primo a sperarci“.