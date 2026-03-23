Masters 1000 Miami 2026: Berrettini si arrende a Vacherot ed esce dalla Top 80

Niente da fare per Matteo Berrettini a Miami. Dopo la prova scintillante contro il n.10 del mondo Alexander Bublik, prima vittoria contro un Top 20 da aprile 2025, il romano si arrende al terzo turno a Valentin Vacherot. Successo in un’ora e mezza per il monegasco, che prosegue il suo cammino in Florida spuntandola 7-6(5) 6-4. Match giocato su pochi punti, con due palle break a testa concesse. Più cinico il 27enne del Principato, che raggiunge per la prima volta in carriera gli ottavi a Miami Gardens, dove troverà Arthur Fils (n.28 ATP).

BERRETTINI: CROLLO IN CLASSIFICA

Sconfitta pesante per l’azzurro, che si trovava in uno spicchio di tabellone estremamente favorevole e aperto ancor di più dall’uscita a sorpresa del numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Con un solo Top 10 presente nella parte alta (Fritz), si giocheranno un posto in finale con lo statunitense Lehecka, Paul, Vacherot, Fils, Etcheverry, Korda e Landaluce. Tutti avversari non di prima fascia e che sarebbero stati alla portata del 29enne romano, che a fine torneo scivolerà fuori dalla Top 80 ATP a causa della mancata difesa dei quarti del 2025. Sarà importante fare un buon torneo nel Masters 1000 di Monte-Carlo, dove nel 2025 sconfisse Alexander Zverev, per poi fermarsi agli ottavi contro Lorenzo Musetti. A meno di risultati eccellenti tra il Principato e Madrid, Berrettini non sarà testa di serie al Roland Garros e farà fatica ad esserlo anche a Wimbledon, con il potenziale rischio di incrociare in un potenziale primo turno Alcaraz, Sinner & co.