Crema vola in Serie A1: 5-1 ai campioni d’Italia e primo posto al termine del girone d’andata

Fra il Tennis Club Crema e il Circolo del Tennis e della Vela di Messina c’era un conto aperto. Perché le due formazioni erano già state avversarie lo scorso anno nelle semifinali scudetto della Serie A1, con i siciliani capaci di beffare i lombardi nella gara di ritorno dopo la sconfitta all’andata, quindi promossi alla finale scudetto e poi addirittura in grado di laurearsi campioni d’Italia. Una delusione che dalle parti di via del Fante ha bruciato a lungo ma fa un po’ meno male oggi, dopo la splendida vittoria dei cremaschi nella terza giornata del campionato 2024. Un successo di superiorità, arrivato col punteggio di 5-1 al termine di una domenica nella quale ha funzionato tutto alla grandissima, con la sola sconfitta di un Samuel Vincent Ruggeri arrivato a Crema in extremis dopo i quarti di finale di sabato pomeriggio nel Challenger di Olbia e pertanto non al top della condizione. Ha perso, ma ci ha provato comunque dalla prima all’ultima palla ribadendo una volta di più il suo grande attaccamento alla maglia, sentimento comune a un gruppo di giocatori che sa fare dello spirito di squadra un’arma determinante. La sconfitta del bergamasco contro l’ex top-100 austriaco Gerald Melzer (7-5 1-6 6-4 il punteggio) è arrivata nell’ultimo singolare, quando il Tc Crema conduceva già per 3-0 grazie ad altrettante vittorie in due set: prima la garanzia Riccardo Bonadio (6-2 6-3 a Giorgio Tabacco), poi Andrea Arnaboldi (6-3 7-6 a Franco Emanuel Egea) e quindi Lorenzo Bresciani, passato per 6-1 6-3 contro Fabio Varsalona.

A quel punto, era necessario non abbassare la guardia nei doppi e così i padroni di casa hanno fatto, conquistando entrambe le sfide. La coppia Arnaboldi/Vincent Ruggeri ha regolato con un doppio 6-3 il duo Egea/Tabacco, mentre nell’altro match Bonadio e Bresciani hanno chiuso per 7-6 6-1 contro Melzer/Varsalona, siglando il definitivo 5-1. Un risultato che vale tantissimo, specialmente in virtù della sorprendente sconfitta casalinga del Tc Sinalunga, beffato per 4-2 dall’Ata Battisti Trentino. Significa che al termine del girone d’andata il Tennis Club Crema guida in solitaria la classifica del girone 2, con 7 punti e come unica squadra ancora imbattuta. Segue a 4 il Tc Sinalunga, a 3 Ata Battisti e Ct Vela Messina. “È stata una domenica splendida – il commento di capitan Armando Zanotti –, nella quale i ragazzi si sono fatti trovare pronti. Bonadio si è confermato super solido, Bresciani sta attraversando uno splendido momento di forma e anche Arnaboldi (al debutto in singolare, ndr) ha dimostrato di poter ancora essere molto competitivo. Peccato per Vincent Ruggeri: era davvero stanco e ha trovato un avversario ostico, ma se l’è comunque giocata fino in fondo. Siamo primi in classifica e molto felici: il nostro è un gruppo che continua a funzionare alla grande”. Fra sette giorni la prima sfida del girone di ritorno, in trasferta a Sinalunga.

RISULTATI

Terza giornata Girone 2

Tennis Club Crema b. Ct Vela Messina 5-1

Riccardo Bonadio (C) b. Giorgio Tabacco (M) 6-2 6-3, Andrea Arnaboldi (C) b. Franco Emanuel Egea (M) 6-3 7-6, Lorenzo Bresciani (C) b. Fabio Varsalona (M) 6-1 6-3, Gerald Melzer (M) b. Samuel Vincent Ruggeri (C) 7-5 1-6 6-4, Vincent Ruggeri/Arnaboldi (C) b. Egea/Tabacco (M) 6-3 6-3, Bonadio/Bresciani (C) b. Melzer/Varsalona (M) 7-6 6-1.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tennis Club Crema, 7 punti (12-6)

2. Tennis Club Sinalunga, 4 punti (11-7)

3. Ata Battisti Trentino, 3 punti (7-11)

4. Ct Vela Messina, 3 punti (6-12)

