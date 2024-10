Serie A2: a Foligno altro pareggio per il Tc Lumezzane

Si è conclusa con un pareggio la quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile per il Tennis Club Lumezzane, il terzo in quattro sfide fin qui giocate. Impegnata in trasferta contro il Tennis Training di Foligno, la squadra bresciana ha impattato 2-2, un risultato che comunque non sposta gli equilibri in classifica. Nel primo singolare, la svizzera Ylena In-Albon ha dato prova di grande solidità mentale: dopo un avvio difficile, in cui ha ceduto il primo set 6-1 a Maria Toma, la numero uno di Lumezzane è riuscita a ribaltare la situazione imponendosi con un netto 6-1 nel secondo parziale e chiudendo il match sul 6-3 nel terzo, regalando alle bresciane il primo punto della giornata. Nel secondo singolare, Anastasia Piangerelli ha affrontato Chiara Girelli in un incontro molto combattuto, caratterizzato da scambi prolungati e intensi. Dopo aver vinto il primo set 6-3, Piangerelli è stata rimontata nel secondo (era avanti 5-3 con anche un match-point a favore), ma poi ha ritrovato energia e concentrazione per aggiudicarsi il terzo parziale 6-3, portando Lumezzane sul 2-0. L’ultima sfida di singolare di giornata ha visto invece la giovane Sued El Badaoui, in rappresentanza del vivaio del club della Valgobbia, confrontarsi con Giulia Tedesco. Quest’ultima si è imposta con un doppio 6-2 permettendo al Tennis Training di accorciare le distanze.

Nell’incontro di coppia, ancora una volta decisivo, il binomio composto da Piangerelli ed El Badaoui non ha trovato le misure contro il duo Toma-Tedesco, il quale si è imposto con un netto 6-0 6-3, guadagnando il punto del pareggio per la squadra di casa. “Sono comunque soddisfatto del risultato di oggi – ha commentato il capitano Alberto Paris -. Le ragazze hanno messo in campo tutto quello che avevano, soprattutto nei primi due singolari In-Albon e Piangerelli hanno avuto il carattere di restare agganciate alle rispettive partite nei momenti di difficoltà. La prossima sfida contro Roma sarà fondamentale per la salvezza e sono convinto che con questo atteggiamento potremo far bene”. Negli altri incontri del girone 1, Bologna ha travolto il Ct Eur Roma 4-0, mentre Arezzo e Genova hanno pareggiato 2-2. Con questi risultati, il Tc Lumezzane si mantiene al quinto posto in classifica con 3 punti. Una graduatoria molto corta che consente di guardare con fiducia ai prossimi impegni, soprattutto quello in programma domenica 3 novembre, quando il Tennis Club Lumezzane affronterà in casa il Ct Eur, in una sfida decisiva per cercare di avanzare in classifica e allontanare lo spettro play-out.

Serie A2 femminile 2024, quarta giornata – Girone 1

Tennis Training Foligno – Tennis Club Lumezzane 2-2

Ylena In-Albon (L) b. Maria Toma (F) 1-6 6-1 6-3, Anastasia Piangerelli (L) b. Chiara Girelli (F) 6-3 5-7 6-3, Giulia Tedesco (F) b. Sued El Badaoui (L) 6-2 6-2, Toma / Tedesco (F) b. Piangerelli / El Badaoui (L) 6-0 6-3.

Classifica girone 1

1. Sport Club Nuova Casale, 7 punti

1. Ct Bologna, 7 punti

3. Ct Giotto Arezzo, 5 punti

4. Tc Genova 1893, 4 punti

5. Tc Lumezzane, 3 punti

6. Ct Eur Roma, 2 punti

6. Tennis Training Foligno, 2 punti

