Serie A2, il V-Team torna a vincere. 5-1 in trasferta a Sassuolo

Il V-Team ha colpito ancora in trasferta. Dopo lo sfortunato passo falso casalingo della scorsa settimana contro i campani del Team Avino, la squadra capitanata da Duvier Medina e Marco Baio ha rimesso subito le cose in chiaro regolando con un netto 5-1 lo Sporting Club Sassuolo. Una prestazione maiuscola, con il team brianzolo che già prima di pranzo aveva chiuso la pratica, volando sul 4-0 dopo i singolari. Che la giornata fosse nata sotto una buona stella lo si era già capito dopo la prima ora di gioco, con i protagonisti impegnati sugli insidiosi campi veloci del club emiliano che, praticamente in contemporanea, erano già a rete per la stretta di mano finale. Prima, nella sfida tra veterani, il 30enne francese Mathias Bourgue ha demolito il 37enne Filippo Bettini 6-3 6-2. A ruota è arrivato il primo successo in Serie A2 di Gianluca Filoramo, ragazzo cresciuto al Tennis Club Villasanta, che ha battuto Luca Tincani con il punteggio di 6-1 6-3. Hanno fatto meglio, in termini di rapidità, i successivi singolaristi con il numero uno del team brianzolo, il 24enne di Cantù Federico Arnaboldi, n.238 Atp, che ha impiegato appena 47 minuti per avere la meglio su Federico Marchetti con un doppio 6-1. Sono serviti 7 minuti in più alla colonna storica della squadra Andrea Borroni per regolare Giacomo Bruzzi (7-5 6-1).

A risultato acquisito, sono andati in scena i doppi. Sul campo 9, la coppia del V-Team formata da Arnaboldi e Bourgue ha domato il duo emiliano Bettini/Marchetti per 6-3 6-4 in 49 minuti, mentre sul campo 11 è andato in scena, all’esordio assoluto, il binomio classe 2006 composto da William Mirarchi e Gianluca Filoramo che ha concesso il punto della bandiera a Sassuolo perdendo, dopo una lotta serrata, contro Alberto Nicolini e Marco Toschi (7-6 7-6 il punteggio in un’ora e 47 minuti) fissando il risultato finale sul definitivo 5-1 per il V-Team. “Una giornata da incorniciare – ha raccontato un soddisfatto Marco Baio, co-capitano del V-Team – perché c’erano delle insidie date, più che dagli avversari, dai campi su cui si giocava con una superficie praticamente inedita. Insidie che però i nostri ragazzi sono stati bravi a disinnescare. Siamo partiti bene in tutti i singolari che si sono subito incanalati nel verso giusto. Arnaboldi è una certezza, Bourgue si è ripreso dopo la prova opaca di domenica scorsa e una nota di merito particolare per Filoramo che ha vinto un match importante, il suo primo in questa categoria”. Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 3 novembre, ancora in trasferta, questa volta in Piemonte contro la capolista Canottieri Casale, per un match tra i più complicati del girone per la squadra brianzola.

Serie A2 maschile 2024, Quarta giornata – Girone 3

Sc Sassuolo – V-Team (Tc Villasanta) 1-5

Mathias Bourgue (V) b. Filippo Bettini (S) 6-3 6-2, Gianluca Filoramo (V) b. Luca Tincani (S) 6-1 6-3, Federico Arnaboldi (V) b. Federico Marchetti (S) 6-1 6-1, Andrea Borroni (V) b. Giacomo Bruzzi (S) 7-5 6-1, Arnaboldi/Bourgue (V) b. Marchetti/Bettini (S) 6-3 6-4, Toschi/Nicolini (S) b. Mirarchi/Filoramo (V) 7-6 7-6.

Risultati quarta giornata Girone 3 – Domenica 27 ottobre

Sporting Club Sassuolo vs V-Team (Tennis Club Villasanta) 1-5, Team Avino (San Giuseppe Vesuviano) vs Canottieri Casale Monferrato 3-3, Ct Lecce Mario Stasi vs Colle degli Dei Velletri 4-2, Match Ball Firenze riposo.

Classifica Girone 3

1. Canottieri Casale, 10 punti

2. Team Avino, 7 punti

3. Match Ball Firenze, 6 punti

4. V-Team (Tennis Club Villasanta), 6 punti

5. Ct Lecce Mario Stasi, 4 punti

6. Sporting Club Sassuolo, 1 punto

7. Colle degli Dei Velletri, 0 punti

