Serie A2, Ceriano ritrova vittoria e sorriso. Domenica a Sassuolo per la conferma

La corsa del Club Tennis Ceriano nel Campionato di Serie A2 2019 è ripartita. Lasciati alle spalle i due k.o. contro Tc Rungg e Tc Mestre, la formazione brianzola è tornata al successo superando in casa la formazione B dello Stampa Sporting Torino per 4-0. Un successo rotondo che restituisce fiducia alle ragazze di Ceriano Laghetto, rientrate in corsa per la zona play-off. Stavolta era importante partire con il piede giusto e Angelica Moratelli non se l’è fatto ripetere due volte. Nel primo match di giornata contro Federica Gardella, la giocatrice trentina ha impresso da subito il proprio ritmo e, dopo essersi aggiudicata il primo parziale per 6-2, è tornata in campo concentrata salendo subito sul 3-0 e chiudendo i conti con un altro 6-2. Ritrova il successo anche Anne Schaefer, assente nel corso dell’ultima, sfortunata trasferta di Mestre. Contro Chiara Fornasieri, la tedesca non ha avuto difficoltà conquistando il successo senza concedere nemmeno un gioco all’avversaria. Il punto che ne vale tre in classifica è arrivato dalla racchetta di Gloria Stuani, nell’ultimo singolare di giornata contro Alessia Camerano. Nel doppio, la coppia Moratelli/Stuani ha poi fissato il punteggio sul 4-0 finale. Dando uno sguardo agli altri match della quinta giornata del girone 2, il Tc Rungg vince per 3-1 in casa contro Sassuolo non senza qualche difficoltà, mentre Tc Cagliari e Tennis Beinasco pareggiano per 2-2.

“Oggi – sottolinea il capitano del Club Tennis Ceriano, Silverio Basilico – la prestazione delle ragazze è stata molto positiva. Adesso la cosa più importante è quella di fare risultato a Sassuolo domenica perché, vista la situazione attuale del girone, è una partita decisiva se vogliamo poi andare a giocarci il terzo posto a Cagliari”. Già, perché Ceriano non ha nemmeno il tempo di festeggiare: domenica 3 novembre c’è il secondo turno settimanale in trasferta. Un impegno ravvicinato molto importante per le brianzole che, in caso di successo (la formazione emiliana è ancora ferma a zero in classifica), potrebbero guadagnare i punti che servono in ottica play-off. Ovviamente, a questo punto della stagione è tempo di fare i primi calcoli. Il primo posto nel girone sarà, quasi certamente, una questione a due tra il Tc Mestre (che in questa giornata ha osservato il turno di riposo) e il Tc Rungg, che si sfideranno nello scontro diretto proprio all’ultima di campionato. Per la terza piazza, invece, sono in corsa Tc Cagliari, Tennis Beinasco e appunto Ceriano, con la formazione piemontese che nell’ultima giornata riposerà mentre le altre due si incroceranno in Sardegna per una sfida da dentro o fuori. Naturalmente, però, prima c’è un altro turno da disputare dopo sole 48 ore: adesso che il Campionato di A2 è arrivato allo sprint finale, per tutti sono vietati passi falsi.

RISULTATI

Quinta giornata Girone 2

Club Tennis Ceriano b. Sporting Stampa “B” 4-0

Angelica Moratelli (C) b. Federica Gardella (S) 6-2 6-2, Anne Schaefer (C) b. Chiara Fornasieri (S) 6-0 6-0, Gloria Stuani (C) b. Alessia Camerano (S) 6-2 6-1, Moratelli/Zingale (C) b. Gardella/Fornasieri (S) 6-3 6-3.

CLASSIFICA, GIRONE 2

1. Tennis Club Mestre, 12 punti

2. Tennis Club Rungg, 10 punti

3. Tennis Club Cagliari, 8 punti

4. US Tennis Beinasco, 7 punti

5. Club Tennis Ceriano, 6 punti

6. Sporting Stampa “B”, 0 punti

7. Sc Sassuolo, 0 punti

