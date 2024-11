Serie A2, Ceriano sconfitto da Prato. Domenica prossima la sfida salvezza

Nella penultima giornata di “regular season” di Serie A2 femminile 2024, il Club Tennis Ceriano si è arreso 3-1 in casa alla capolista Tennis Club Prato, ma la sfida ha comunque dato alcune indicazioni positive al capitano Silverio Basilico. Le ragazze di Ceriano non hanno infatti sfigurato davanti alle avversarie, dominatrici del girone 2. Nella prima partita di giornata, la portacolori del CTC Camilla Scala è stata battuta dalla toscana, numero 375 del ranking Wta, Tatiana Pieri, la quale ha incamerato il primo combattuto set al tie-break (7 punti a 1) per poi chiudere più agevolmente il secondo parziale 6-0. A seguire, sul campo veloce del Centro Robur di Saronno, Carola Cavelli nulla ha potuto contro Lucrezia Stefanini. La numero 153 al mondo ha infatti condotto dall’inizio alla fine il match contro il nuovo acquisto di Ceriano, senza mai permetterle di entrare in partita (6-1 6-3 in 56 minuti di gioco). Nell’ultimo singolare in programma, il vivaio di Ceriano Rachele Zingale ha provato a mettere in difficoltà Viola Turini non trovando però la via per conquistare i punti decisivi, quelli che hanno permesso alla toscana di portare il proprio club sul 3-0. Nel match conclusivo di doppio, la coppia cerianese formata da Cavelli e Zingale ha infine beneficiato del ritiro delle avversarie.

“Devo dire che nonostante la sconfitta abbiamo giocato con grande qualità – ha commentato capitan Basilico -. Sono state tutte belle partite, ma obiettivamente le avversarie erano superiori a noi. Il rammarico fino ad oggi è quello di non essere riusciti nelle giornate precedenti a conquistare un numero maggiore di match. Domenica andremo a Beinasco, in una sfida decisiva per la permanenza in A2”. Negli altri incontri del girone 2, il Tc Parioli ha dominato il Circolo della Stampa Sporting di Torino (4-0), mentre Cus Catania e Apem Copertino hanno impattato 2-2. La classifica vede così Prato, Parioli e Copertino nelle prime tre posizioni e qualificate per i play-off promozione. Ceriano e Beinasco sono appaiate in quarta piazza e domenica 17 novembre potrebbero anche pareggiare per conquistare la salvezza diretta, sempre che Catania non vinca contro il Tc Prato.

Serie A2 femminile 2024, giornata 6 – Girone 2

Club Tennis Ceriano – Tennis Club Prato 1-3

Tatiana Pieri (P) b. Camilla Scala (C) 7-5 6-0, Lucrezia Stefanini (P) b. Carola Cavelli (C) 6-1 6-3, Viola Turini (P) b. Rachele Zingale (C) 6-2 6-3, Cavelli / Zingale (C) b. Turini / Lanzillo (P) 0-1 rit.

Classifica girone 2

1. Tennis Club Prato, 15 punti

2. Tc Parioli Roma, 12 punti

3. Apem Copertino, 10 punti

4. Club Tennis Ceriano, 6 punti

4. Tennis Beinasco, 6 punti

6. Cus Catania, 4 punti

7. Circolo della Stampa Sporting Torino, 0 punti

