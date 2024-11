Serie A2, il V-Team batte Lecce e si salva. Ora obiettivo play-off

L’obiettivo dichiarato a inizio stagione per il V-Team era chiaro: ottenere la salvezza diretta il prima possibile. La giornata decisiva per conquistare la permanenza in Serie A2 è stata la sesta, grazie al successo per 4-2 sul Ct Lecce Mario Stasi. Ora la squadra capitanata da Duvier Medina e Marco Baio può guardare all’ultima sfida della “regular season” con più tranquillità per provare a raggiungere i play-off promozione. Ma andiamo con ordine: nel primo match di giornata, l’alfiere del V-Team Pietro Fellin non ha concesso chance all’avversario, Alessandro Coccioli. In 63 minuti, il portacolori brianzolo si è imposto col punteggio di 6-1 6-3. A seguire, nella sfida tra giovanissimi, William Mirarchi (18 anni) ha sorpreso con un gioco tutto d’attacco Felipe Virgili (19 anni). Incamerato il primo set per 6-1, Mirarchi ha dovuto lottare maggiormente nel secondo, chiuso per 7-5, per avere la meglio sull’avversario. Il terzo singolare in programma è stato un assolo di Mathias Bourgue, abile a comandare il gioco dall’inizio alla fine contro Franco Agamenone (6-3 6-1 il punteggio). Un’autentica battaglia invece l’ultima sfida di singolare che ha visto impegnati Gianluca Filoramo e Gabriele Leccisi. Il classe 2006, cresciuto proprio a Villasanta, non si è dato per vinto e ha recuperato il set di svantaggio grazie a un tie-break ricco di emozioni. Poi però, nel parziale conclusivo, ha dovuto arrendersi per 6-3.

Nei match di doppio, il V-Team ha conquistato subito il punto decisivo, grazie alla coppia formata da Mirarchi e dal veterano Andrea Borroni. I due non hanno lasciato scampo a Virgili / Leccisi imponendosi per 6-1 6-2. Niente da fare invece per Bourgue e Fellin, battuti 7-6 7-5 da Agamenone / Coccioli. “È una vittoria importantissima per noi – ha commentato Marco Baio, co-capitano del V-Team -, abbiamo ottenuto la salvezza e siamo vicini ai play-off. Sono davvero contento, soprattutto per i successi di Mirarchi che ha vinto sia in singolare che in doppio. Peccato per Filoramo che ha avuto i crampi nel terzo set perché stava lottando alla pari. Ora testa all’ultima sfida, consapevoli di aver dimostrato di valere questa categoria per il quarto anno di fila”. Domenica 17 novembre, dalle ore 10, sempre sui campi del Villa Reale Tennis di Monza, il V-Team affronterà il Colle degli Dei di Velletri. Davanti al proprio pubblico, l’obiettivo è soltanto uno, quello di vincere per non dover guardare i risultati delle altre partite.

Serie A2 maschile 2024, sesta giornata – Girone 3

V-Team (Tc Villasanta) b. Ct Lecce Mario Stasi 4-2

Pietro Orlando Fellin (V) b. Alessandro Coccioli (L) 6-1 6-3, William Mirarchi (V) b. Felipe Virgili (L) 6-1 7-5, Mathias Bourgue (V) b. Franco Agamenone (L) 6-3 6-1, Gabriele Leccisi (L) b. Gianluca Filoramo (V) 7-6 6-7 6-3, Borroni / Mirarchi (V) b. Virgili / Leccisi (L) 6-1 6-2, Agamenone / Coccioli (L) b. Bourgue / Fellin (V) 7-6 7-5.

Risultati sesta giornata Girone 3 – Domenica 10 novembre

V-Team (Tc Villasanta) – Ct Lecce Mario Stasi 4-2, Match Ball Firenze – Canottieri Casale 3-3, Sporting Club Sassuolo – Colle degli Dei Velletri 2-4, Team Avino (San Giuseppe Vesuviano) riposo.

Classifica Girone 3

1. Canottieri Casale, 14 punti

2. Match Ball Firenze, 10 punti

3. V-Team (Tennis Club Villasanta), 9 punti

4. Team Avino, 7 punti

5. Colle degli Dei Velletri, 6 punti

6. Ct Lecce Mario Stasi, 4 punti

7. Sporting Club Sassuolo, 1 punto

