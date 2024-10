Serie A2, dopo la giornata di riposo torna in campo il Ct Ceriano

In attesa del ritorno in campo della squadra femminile di Serie A2 che domenica 20 ottobre ha osservato il proprio turno di riposo, il Club Tennis Ceriano festeggia il nuovo campione lombardo. Sui campi della Canottieri Mincio di Mantova, infatti, il tesserato del CTC Alessio Zanotti ha conquistato lo scudetto regionale grazie al successo in finale per 6-3 6-2 su Manfred Fellin. L’ultimo atto è stato un assolo dell’alfiere della squadra di Serie B cerianese, capace di mettere pressione all’atleta dello Junior Milano dall’inizio alla fine, non permettendo così all’avversario di entrare realmente in partita.

Tornando alla Serie A2, le ragazze guidate da Silverio Basilico proveranno a riprendere il cammino bruscamente interrotto nell’esordio casalingo contro le pugliesi dell’Apem Copertino, dopo che alla prima giornata di campionato il CTC aveva conquistato un’importante vittoria a Torino contro il Circolo della Stampa Sporting. Sui campi veloci della Robur Saronno il club brianzolo affronterà domenica 27 ottobre, dalle ore 10, la formazione del Cus Catania, fanalino di coda del girone 2. Per restare in scia alla sorpresa Copertino (capolista) e alle squadre favorite della vigilia, Ct Prato e Tc Parioli Roma, Ceriano ha un’unica possibilità, quella di conquistare i tre punti. In un raggruppamento che pare aver già delineato le forze in campo, ogni punto può infatti risultare decisivo tanto in ottica salvezza che nella caccia ai play-off promozione.

Risultati terza giornata Girone 2 – Domenica 20 ottobre

Tc Prato – Tc Parioli 3-1, Cus Catania – Tennis Beinasco 1-3, Stampa Sporting – Apem Copertino 1-3, Ct Ceriano riposo

Programma quarta giornata Girone 2 – Domenica 27 ottobre

Ct Ceriano – Cus Catania, Tennis Beinasco – Stampa Sporting, Apem Copertino – Tc Prato, Tc Parioli riposo

Classifica Girone 2

1. Apem Copertino, 9 punti

2. Tc Parioli Roma, 6 punti

2. Tennis Club Prato, 6 punti

4. Tennis Beinasco, 3 punti

4. Club Tennis Ceriano, 3 punti

6. Circolo della Stampa Sporting Torino, 0 punti

6. Cus Catania, 0 punti

