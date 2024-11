Serie A2, Lumezzane chiude il girone con un pareggio. Per la salvezza si fa dura

Nella sesta giornata del girone 1 di Serie A2 2024 il Tennis Club Lumezzane non è andata oltre l’ennesimo 2-2. Ancora una volta la squadra bresciana è stata rimontata dopo essere passata in vantaggio per 2-0, ma ora, dovendo osservare il turno di riposo domenica 17 novembre, il team capitanato da Alberto Paris può solo sperare nel concatenarsi di risultati favorevoli nell’ultima giornata di “regular season” per ottenere la salvezza diretta. Sui campi dello Sport Club Nuova Casale, a portare il primo punto alle bresciane è stata Anastasia Piangerelli. L’abruzzese ha confermato il proprio stato di forma vincendo il quinto singolare su cinque disputati in questa stagione. A farne le spese per la squadra piemontese è stata Rebecca Casoli, battuta per 6-2 6-2 in un’ora esatta di gioco. Molto più combattuto il secondo singolare, quello tra Ylena In-Albon e Katerina Tsygourova. A spuntarla dopo 2 ore e 31 minuti in un match ricco di capovolgimenti di fronte è stata la svizzera del Tc Lumezzane, abile nel primo parziale a rispondere colpo su colpo all’avversaria e a chiudere per 7 punti a 3 il tie-break. La numero 337 Wta (ma con un best ranking al n.110) ha poi ribadito la propria supremazia nel secondo set, incamerato col punteggio di 6-2.

Niente da fare, invece, per Sued El Badaoui che ha prima lasciato strada a Ksenia Sokolova nonostante un primo set molto lottato (6-4 6-2) e poi in coppia con Chiara Catini non è riuscita a porre resistenza al duo casalese formato da Tsygourova e Casoli (6-3 6-2). Purtroppo per Lumezzane dagli altri campi di gioco di giornata non sono arrivati buoni risultati. Il Ct Eur di Roma ha infatti sconfitto il Ct Giotto di Arezzo 3-1; stesso score del Ct Bologna sul Tc Genova 1893. Il club della Valgobbia deve sperare così in una sconfitta per 4-0 almeno per una delle due squadre appaiate in classifica proprio al team bresciano, cioè Ct Giotto che domenica 17 novembre sfiderà in casa Casale e Tc Genova che giocherà in trasferta a Roma. “Le nostre chance di salvezza diretta sono ormai poche – ha commentato il capitano Paris -. Lo sapevamo a inizio campionato che sarebbe stata dura, però alcuni risultati ci hanno davvero sfavoriti. Non posso dire nulla se non cose positive alle ragazze, anche oggi sono scese in campo dando il massimo. Ora non ci resta che guardare da spettatori le partite di settimana prossima e sperare”.

Serie A2 femminile 2024, sesta giornata – Girone 1

Sport Club Nuova Casale – Tennis Club Lumezzane 2-2

Anastasia Piangerelli (L) b. Rebecca Casoli (C) 6-2 6-2, Ylena In-Albon (L) b. Katerina Tsygourova (C) 7-6 6-2, Ksenia Sokolova (C) b. Sued El Badaoui (L) 6-4 6-2, Tsygourova / Casoli (C) b. Catini / El Badaoui (L) 6-3 6-2.

Programma settima giornata, 17 novembre

Tennis Training Foligno – Ct Bologna, Ct Eur Roma – Tc Genova 1893, Ct Giotto Arezzo – Sport Club Nuova Casale, Tc Lumezzane riposo

Classifica girone 1

1. Ct Bologna, 11 punti (14 incontri vinti)

2. Sport Club Nuova Casale, 9 punti (12 incontri vinti)

3. Ct Eur Roma, 6 punti (9 incontri vinti)

4. Tc Lumezzane, 5 punti (11 incontri vinti)

5. Ct Giotto Arezzo, 5 punti (10 incontri vinti)

6. Tc Genova 1893, 5 punti (9 incontri vinti)

7. Tennis Training Foligno, 3 punti (7 incontri vinti)

