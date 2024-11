Crema, dolce rivincita: è di nuovo tra le migliori 4 squadre d’Italia

Nel 2023, la finale scudetto sfumò proprio per una sconfitta in Sicilia. Stavolta, invece, il Tc Crema si è preso una gustosa rivincita, battendo per 4-2 in trasferta i campioni d’Italia in carica del Ct Vela Messina e tornando – per la seconda volta consecutiva – fra le migliori quattro squadre del Paese. Un risultato che testimonia la bontà di un progetto iniziato da lontano, fatto di scelte oculate e di un’attenzione rivolta sempre ai più giovani. Tanto che sono stati proprio i giocatori del vivaio a fare spesso la differenza in questa stagione d’oro. A Messina, a portare i punti decisivi per chiudere al comando il raggruppamento sono stati il rumeno Ionel (comodo 6-3 6-1 a Giorgio Tabacco), il bergamasco Vincent Ruggeri (in rimonta sul portoghese Ferreira Silva) e infine i due doppi: Bonadio/Bresciani e Arnaboldi/Vincent Ruggeri. Dopo che Riccardo Bonadio aveva mancato una sorta di match-point anticipato in singolare, subendo la rimonta da Fausto Tabacco al termine di una partita lunga e durissima, nella quale il giocatore del club lombardo ha anche servito per il match (0-6 7-5 7-5). Ma è tutta la squadra che merita un applauso per un risultato che conferma come il team cremasco sia tra le realtà più equilibrate e costanti di tutto il campionato. Un campionato di Serie A1 che adesso si può anche provare a vincere.

“Ora può succedere di tutto: sappiamo – spiega il presidente Stefano Agostino – che ci sono squadre ben attrezzate pronte a lottare per lo scudetto, ma come a volte noi siamo sembrati superiori sulla carta e abbiamo faticato, così può accadere anche il contrario. A Messina siamo andati a riprenderci quello che ci era sfuggito l’anno scorso. I ragazzi hanno lottato, si sono comportati da professionisti, tutti molto attaccati alla squadra. Sono orgoglioso di tutti loro, da quelli del vivaio a coloro che ormai sono con noi da diverso tempo come Andrea Arnaboldi. Ma pure del giovane Mikrut, che sui nostri campi aveva vinto l’Under 16. Anche nei momenti di crisi è sempre uscito lo spirito di squadra. Un esempio su tutti: Ionel ha giocato la semifinale nell’Itf di Antalya sabato mattina ed è arrivato in Sicilia sabato a mezzanotte, volando solo con le sue racchette. Un esempio che dimostra lo spirito dell’intero team”. Gli fa eco il capitano Armando Zanotti: “Loro sul 2-2 hanno provato a vincere entrambi i doppi, perché solo così si sarebbero qualificati. Giocavamo su terra, contro i campioni d’Italia, e ovviamente sapevamo che sarebbe stato un match duro. Ma anche per questo tornare tra le prime quattro d’Italia è un traguardo che riveste un’importanza notevole”. Martedì il sorteggio delle semifinali: Park Genova, Tc Rungg e Santa Margherita Ligure le altre pretendenti al tricolore.

RISULTATI

Sesta giornata Girone 2

Ct Vela Messina – Tc Crema 2-4

Nicholas David Ionel (C) b. Giorgio Tabacco (M) 6-3 6-1, Fausto Tabacco (M) b. Riccardo Bonadio (C) 0-6 7-5 7-5, Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Frederico Ferreira Silva (M) 4-6 6-3 6-2, Franco Emanuel Egea (M) b. Leonardo Cattaneo (C) 6-4 6-4, Bonadio/Bresciani (C) b. Egea/Tabacco (M) 6-4 6-3, Vincent Ruggeri/Arnaboldi (C) b. Ferreira Silva/Varsalona (M) 4-6 6-3 10/6.

Classifica finale Girone 2

1. Tennis Club Crema, 13 punti (22-14)

2. Ct Vela Messina, 9 punti (17-19)

3. Tennis Club Sinalunga, 7 punti (18-18)

4. Ata Battisti Trentino, 6 punti (15-21)

