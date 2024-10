Serie A2: nella terza giornata pareggio tra Tc Lumezzane e Ct Giotto

Il Tennis Club Lumezzane ottiene il secondo pareggio casalingo consecutivo nel Campionato di Serie A2 femminile 2024. Nella terza giornata del Girone 1, la squadra bresciana è stata raggiunta sul 2-2 dal Ct Giotto di Arezzo che ha conquistato il doppio decisivo dopo che nei singolari il team capitanato da Alberto Paris era in vantaggio per 2-1. Nel primo singolare, la numero uno del Tc Lumezzane Katarina Zavatska, ha dominato Matilde Mariani con un netto 6-1 6-1, portando subito in vantaggio il club della Valgobbia in 40 minuti di gioco. Zavatska, numero 197 al mondo ma con un best ranking al n.103, ha imposto il proprio gioco fin dall’inizio, dimostrando una netta superiorità e mantenendo alta la concentrazione fino all’ultimo punto. A seguire sul campo 1, il match tra la giocatrice del vivaio bresciano Sued El Badaoui e la ceca Aneta Laboutkova. Quest’ultima ha superato la portacolori del Tc Lumezzane con il punteggio di 6-1 6-0, mentre sul campo 2 era ancora in corso il primo singolare, quello tra Anastasia Piangerelli e Gaia Squarcialupi. Dopo aver rincorso invano l’avversaria nel primo set, perso poi per 6-4, Piangerelli ha reagito con forza e determinazione vincendo il secondo parziale per 6-1 e chiudendo la partita con un combattuto 6-3 in rimonta.

Il punto del pareggio per la squadra ospite è arrivato dalla sfida di doppio, dove la coppia Mariani-Laboutkova ha sconfitto il duo composto da Zavatska ed El Badaoui con lo score di 6-2 6-4. “Potevamo forse ottenere qualcosa in più proprio nel doppio – ha commentato capitan Paris – ma la loro coppia era veramente affiatata. Peccato perché le prove di Zavatska e Piangerelli in singolare sono state davvero buone. Soprattutto Anastasia è riuscita a rimontare un match non facile”. Le altre partite del girone hanno visto il successo dello Sport Club Nuova Casale a Genova e il pareggio tra Ct Eur Roma e Tennis Training di Foligno. Con questi risultati, il Tc Lumezzane resta così in quinta posizione in classifica, con 2 punti. Nella quarta giornata in programma domenica 27 ottobre, le bresciane saranno impegnate in trasferta contro il Tennis Training Foligno: sarà una sfida fondamentale per cercare di risalire la classifica e allontanarsi dalla zona play-out.

Serie A2 femminile 2024, terza giornata – Girone 1

Tennis Club Lumezzane – Ct Giotto Arezzo 2-2

Katarina Zavatska (L) b. Matilde Mariani (G) 6-1 6-1, Anastasia Piangerelli (L) b. Gaia Squarcialupi (G) 4-6 6-1 6-3, Aneta Laboutkova (G) b. Sued Ed Badaoui (L) 6-1 6-0, Mariani / Laboutkova (G) b. Zavatska / Ed Badaoui (L) 6-2 6-4.

Classifica girone 1

1. Sport Club Nuova Casale, 7 punti

2. Ct Bologna, 4 punti

2. Ct Giotto Arezzo, 4 punti

4. Tc Genova 1893, 3 punti

5. Tc Lumezzane, 2 punti

5. Ct Eur Roma, 2 punti

7. Tennis Training Foligno, 1 punto

Leggi anche: