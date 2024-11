Serie A2, Tc Lumezzane rimontato dal Ct Eur

Continua la maledizione dei pareggi per il Tennis Club Lumezzane nella Serie A2 femminile 2024. Nella quinta giornata del girone 1 del campionato cadetto, le ragazze capitanate da Alberto Paris sono state infatti nuovamente rimontate dopo essere state avanti per 2-0. Sui campi di casa, le bresciane sono passate in vantaggio sulle rivali del Circolo Tennis Eur di Roma grazie ai successi di Ylena In-Albon e Anastasia Piangerelli. La svizzera, numero 1 di Lumezzane, ha battuto Yvonne Cavalle: dopo un primo set condotto dall’inizio alla fine, la numero 325 Wta (ma con un best ranking al n.110) ha riagguantato la rivale spagnola nel secondo parziale, fino al 6-2 6-4 conclusivo in un’ora e 15 minuti. Ancora meglio ha fatto Piangerelli, da poco laureatasi campionessa regionale lombarda, che ha sconfitto Alice Matteucci con il punteggio di 6-1 6-2 in 70 minuti. La rimonta romana è iniziata nel match tra la portacolori del Tc Lumezzane Sued El Badaoui e Gaia Mais. La giocatrice del vivaio bresciano nulla ha potuto contro la giovane avversaria (16 anni): ceduto il primo set per 6-0, El Badaoui ha provato a reagire nel secondo ma la rincorsa si è interrotta a metà parziale. Mais ha prima recuperato il break di svantaggio e poi chiuso per 6-3.

Nel successivo e decisivo match di doppio, la coppia bresciana formata da Ylena In-Albon e Sued El Badaoui è stata battuta dal duo Cavalle/Mais col punteggio di 6-3 6-1. “Purtroppo anche questa volta non siamo riusciti a portare a casa i tre punti – ha commentato capitan Paris -, però non posso non fare i complimenti alle mie ragazze perché come sempre hanno dato tutto in campo. Peccato per la partita di doppio, perché eravamo partiti meglio noi. Visti i risultati degli altri match del girone è ancora tutto aperto per la salvezza diretta che è il nostro obiettivo sin dall’inizio del campionato”. Come accennato da Paris, la quinta giornata del primo raggruppamento ha visto infatti solamente pareggi. Oltre a quello di Lumezzane, anche le sfide tra Tc Genova 1893 e Tennis Training e tra Sport Club Nuova Casale e Ct Bologna sono terminate 2-2. La classifica rimane così immutata, con il prossimo (e ultimo visto che nella giornata finale Lumezzane osserverà il proprio turno di riposo) impegno che sarà decisivo in chiave permanenza in Serie A2. Le ragazze del club della presidente Nerina Bugatti avranno domenica 10 novembre un incontro sulla carta difficile, quello in trasferta sui campi dello Sport Club Nuova Casale, capolista assieme al Ct Bologna.

Serie A2 femminile 2024, quinta giornata – Girone 1

Tennis Club Lumezzane – Circolo Tennis Eur 2-2

Ylena In-Albon (L) b. Yvonne Cavalle (E) 6-2 6-4, Anastasia Piangerelli (L) b. Alice Matteucci (E) 6-1 6-2, Gaia Mais (E) b. Sued El Badaoui (L) 6-0 6-3, Cavalle / Mais (E) b. In-Albon / El Badaoui (L) 6-3 6-1.

Classifica girone 1

1. Ct Bologna, 8 punti

1. Sport Club Nuova Casale, 8 punti

3. Ct Giotto Arezzo, 5 punti

3. Tc Genova 1893, 5 punti

5. Tc Lumezzane, 4 punti

6. Tennis Training Foligno, 3 punti

6. Ct Eur Roma, 3 punti

