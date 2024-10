Trasferta amara per il Tennis Club Cagliari: Tc Rungg Südtirol a segno per 4-0

Le ambizioni erano sicuramente altre, ma il campionato di Serie A1 è anche questo. Tutte le formazioni in gara sono estremamente competitive e così, a sette giorni dal debutto vincente in casa contro l’At Verona Falconeri, il Tennis Club Cagliari è uscito sconfitto per 4-0 nella seconda giornata, in trasferta in Alto Adige contro le rivali del Tc Rungg Südtirol. Avversarie ostiche che si sono rivelate in gran forma sulla terra battuta di Appiano, nei pressi di Bolzano, ottenendo i tre punti già al termine dei singolari e poi completando l’opera nel doppio. La giornata è stata fin da subito favorevole alle padrone di casa, con la spagnola Angela Fita Boluda che nell’incontro inaugurale si è fatta bastare una cinquantina di minuti per battere Nuria Brancaccio, imponendosi per 6-3 6-2. Poi è arrivato il raddoppio di Silvia Ambrosio, azzurra nata e cresciuta in Germania che ha avuto la meglio con un doppio 6-4 contro la debuttante Gergana Topalova, una delle new entry nel team sardo. Perso il primo set, la 24enne bulgara è riuscita a reagire salendo sul 4-1 nel secondo, ma poi ha subito rimonta e sorpasso della rivale. Alle altoatesine anche il terzo incontro, nel quale la giovane Lara Pfeifer è riuscita ad avere la meglio di misura su una combattiva Barbara Dessolis, brava a lottare punto su punto ma costretta ad arrendersi per 7-5 6-4.

A decretare il definitivo 4-0 il doppio: Barbara Dessolis e Nuria Brancaccio sono riuscite a trascinare al terzo set la sfida contro Angela Fita Boluda e Verena Meliss, ma nel long tie-break decisivo la coppia del Tc Rungg Südtirol è partita meglio e non si è più lasciata riacciuffare, chiudendo per 6-3 3-6 10/5. “Sono stati quattro incontri di alto livello – ha detto Martin Vassallo Arguello, capitano del Tc Cagliari –, nei quali le avversarie hanno giocato davvero bene. Sono state tutte capaci di far pesare la loro maggior abitudine a competere indoor, su dei campi piuttosto rapidi, comandando il gioco e confermandosi un’ottima squadra. Dobbiamo rendere merito a loro per il successo. Da parte nostra siamo comunque felici del percorso: è il nostro primo anno in Serie A1, dunque ogni incontro rappresenta un’occasione per fare esperienza e crescere, affiancando alle nostre ragazze delle tenniste d’esperienza. Oggi è stata la volta di Gergana Topalova, subito capace di integrarsi alla perfezione nel team”. Fra sette giorni la terza giornata, ultima del girone d’andata: ad attendere il Tc Cagliari c’è una nuova trasferta, in Piemonte in casa del Tennis Beinasco (provincia di Torino), reduce dalla sconfitta per 3-1 contro l’At Verona Falconeri.

RISULTATI

Seconda giornata girone 2

Tc Rungg Südtirol b. Tennis Club Cagliari 4-0

Angela Fita Boluda (R) b. Nuria Brancaccio (C) 6-3 6-2, Silvia Ambrosio (R) b. Gergana Topalova (C) 6-4 6-4, Lara Pfeifer (R) b. Barbara Dessolis (C) 7-5 6-4, Fita Boluda/Meliss (R) b. Brancaccio/Dessolis (C) 6-3 3-6 10/5.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Tc Rungg Südtirol, 4 punti (6-2)

2. At Verona Falconeri, 3 punti (4-4)

3. Tennis Club Cagliari, 3 punti (3-5)

4. Tennis Beinasco, 1 punto (3-5)

