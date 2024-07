Decise le semifinali femminili del Lampo Trophy: sarà Austria-Corea del Sud e Israele-Svizzera

Il giovedì del Lampo Trophy corrisponde alla giornata decisiva della prima fase, quella che definisce le classifiche finali dei sei gironi (tre maschili, tre femminili) e di conseguenza elegge le otto semifinaliste del torneo internazionale ad inviti di Tennis Europe ospitato dal circolo Forza e Costanza 1911 di Brescia: la prima di ogni gruppo, più la migliore delle seconde. A questa giornata si arrivava già con alcuni verdetti: l’eliminazione di entrambe le squadre di Italia e Slovenia, a cui si era aggiunta quella della formazione maschile di Israele. Tutto il resto della storia era da scrivere. Nel girone A e nel girone C femminili si affrontavano selezioni molto vicine tra loro come livello tecnico, quattro delle favorite per la vittoria finale. Ogni partita vinta e anche ogni set portato a casa poteva essere importante nel computo della posizione finale. Nel gruppo A, quello dell’Italia, la Corea del Sud vince 2-1 in rimonta contro la Gran Bretagna, strappandole la prima posizione: a risultare decisiva è la prestazione di Kim Seohyeon, la giocatrice più pronta vista sui campi di via Signorini. Seohyeon entra in campo nel secondo singolare – dopo che la compagna Kim Ayul si era arresa, lottando tre set, all’inglese Ginny Chen – e dimostra grande solidità mentale nel fronteggiare e battere Dasha Jones, atleta di punta del terzetto britannico. Il doppio, giocato dalle stesse quattro giocatrici, diventa così decisivo. Anche in questo caso bisogna arrivare al terzo set, risolto al super tie-break dalle letture a rete di Seohyeon.

Nel girone C il discorso è simile. La Svizzera scappa avanti con Selina Engelhard, che riesce a reagire dopo un primo set contratto, per prendere il largo tra secondo e terzo battendo Amelia Mishelle Simutin. Le nordamericane pareggiano il conto grazie al doppio 7-5 imposto da Joni Colburne a Liv Bretscher. Nel decisivo confronto a quattro, la capitana Svizzera Joanne Lara Züger opta per inserire la più fresca Lilly Falkenberg in coppia con Liv Bretscher, mentre sponda Canada si continua con Colburne e Simutin. La scelta elvetica paga: il 6-4 7-5 consegna il passaggio del turno da prima. Chi non fa fatica è l’Austria nel girone B, che si impone per 3-0 sul Messico lasciando per strada solamente 5 game in tre gare. Le latine hanno buona tecnica ed ottima attitudine, ma pagano un ritardo fisico ed atletico rispetto agli standard di questa rassegna internazionale. Ufficializzate le tre leader, va eletta la migliore delle tre seconde: nonostante un livello di tennis migliore mostrato in questa tre giorni, Gran Bretagna e Canada si vedono sorpassate dai dati di Israele, che conserva un punto fatto in più rispetto alla prima e una migliore differenza set nei confronti della seconda. Il sorteggio accoppia in semifinale Austria con Corea del Sud da un lato e Israele con Svizzera dall’altro.

Al maschile la situazione è ancora quasi tutta in divenire. Dei tre spareggi della giornata odierna solo uno ha un vincitore, quello del girone C, con la Svizzera avanti 2-0 sul Canada. Gli europei sono i primi e finora unici sicuri di un posto tra le migliori quattro. Il doppio risolverà invece la situazione nei gruppi A e B, al momento fermi sull’1-1. Nel girone A Choi Mingeon risolleva la Corea del Sud, pareggiando il punto conquistato per la Gran Bretagna da Max Hodkinson (talentino del 2013: gioca sotto età). Nel girone B Austria e Messico viaggiano sull’equilibrio totale: ben tre set su quattro vanno al tie-break. L’Austria pare più dotata, ma la resilienza dei messicani è ammirevole.

RISULTATI

Torneo maschile

Girone A

Corea del Sud vs. Gran Bretagna 1-1

Max Hodkinson (Gbr) b. Kim Noah (Kor) 6-0 6-4, Choi Mingeon (Kor) b. Fred Fabricius (Gbr) 6-2 6-1. Da completare: Kim Noah/Choi Mingeon (Kor) vs. Max Hodkinson/Oskar Laskowski (Gbr).

Girone B

Austria vs. Messico 1-1

Fabian Leitner (Aut) b. Antonio Aguilar (Mex) 7-6 6-3, Patricio Alvarez (Mex) b. Linus Moser (Aut) 7-6 7-6. Da completare: Fabian Leitner/Linus Moser (Aut) vs. Antonio Aguilar/Patricio Alvarez (Mex).

Girone C

Svizzera vs. Canada 2-0

Richard Mitchel (Sui) b. Damian Smith (Can) 6-0 6-0, Jonas Waelti (Sui) b. Yvan-Raphael Mefire Ngodo (Can) 6-2 7-5. Da completare: Richard Mitchel/Jonas Waelti (Sui) vs. Damian Smith/Yvan-Raphael Mefire Ngodo (Can).

Torneo femminile

Girone A

Corea del Sud b. Gran Bretagna 2-1

Ginny Chen (Gbr) b. Kim Ayul (Kor) 6-1 6-7 10/7, Kim Seohyeon (Kor) b. Dasha Jones (Gbr) 6-4 6-4, Kim Ayul/Kim Seohyeon (Kor) b. Ginny Chen/Dasha Jones (Gbr) 6-1 4-6 10/4.

Girone B

Austria b. Messico 3-0

Mavie Maierhofer (Aut) b. Mila Garcia (Mex) 6-1 6-0, Marie Schmidhofer (Aut) b. Elsa Piña (Mex) 6-2 6-1, Mavie Maierhofer/Marie Schmidhofer (Aut) b. Mila Garcia/Elsa Piña (Mex) 6-1 6-0.

Girone C

Svizzera b. Canada 2-1

Selina Engelhard (Sui) b. Amelia Mishelle Simutin (Can) 6-7 6-2 10/1, Joni Colburne (Can) b. Liv Bretscher (Sui) 7-5 7-5, Liv Bretscher/Lilly Falkenberg (Sui) b. Amelia Mishelle Simutin/Joni Colburne (Can) 6-4 7-5.

IL PROGRAMMA

Venerdì 5 luglio: semifinali maschili e femminili.

Sabato 6 luglio: finali maschili e femminili. L’ingresso è gratuito.

