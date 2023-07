Lampo Trophy a tinte azzurre, due squadre già sicure della semifinale

È una Lampo Trophy a forti tinte azzurre. La seconda giornata del torneo internazionale Under 12 per nazioni conferma i buoni risultati dell’esordio di martedì e dà il matematico accesso alle semifinali a due delle tre selezioni italiane presenti in tabellone, quella femminile e la centro nord maschile; manca invece la certezza all’Italia centro sud, anch’essa a due vittorie, ma non ancora sicura di avanzare a causa dei contemporanei risultati delle avversarie. Tra i circoli Forza e Costanza 1911 e Spalto San Marco, nei quali la manifestazione è equamente distribuita, la giovane Italia ha comunque risposto presente nelle prime due uscite, difendendo l’imbattibilità e ipotecando il primo obiettivo in agenda, il passaggio del turno.

In mattinata, le ragazze capitanate da Luca Ronzoni superano di slancio l’ostacolo sloveno con un 3-0 mai davvero in discussione. La toscana Rachele Saleppico si impone con un doppio 6-2 su Tia Markel, per poi spostarsi a fare il tifo per la compagna Greta Carrara. La bergamasca gioca sul velluto (6-0) nel primo set contro Hana Pahor Petrlin; nel secondo l’avversaria le prende le misure, ma si deve comunque arrendere in volata (6-4). Acquisito il punto che consegna un posto in semifinale, l’approccio al doppio da parte di Saleppico e Virginia Comi è molto più disteso. Il match dura però pochi minuti, a causa dell’infortunio alla spalla destra occorso alla sfortunata Stamejcic Milov durante uno scambio. Pahor non può continuare da sola, di conseguenza la coppia balcanica è costretta al ritiro. Assieme alle italiane passano nelle migliori quattro anche le canadesi (3-0 sull’Austria): giovedì il testa a testa che varrà il primo posto nel Gruppo Blu. Nel Gruppo Rosso, vittorie in rimonta per Corea del Sud (sulla Gran Bretagna) e Israele (sulla Svizzera); le israeliane centrano le semifinali, ma per il secondo posto è ancora tutto aperto.

Conquistando entrambe le gare di singolare (i doppi sono in corso), Italia centro nord e Italia centro sud colgono la seconda vittoria consecutiva e si mettono nelle migliori condizioni per accedere alle semifinali. Sicuro del suo pass nel Gruppo Rosso il centro nord del capitano Massimo Ogna, brillante nel confronto con Israele: quattro set a zero nei primi due turni di singolare, solo 7 game lasciati per strada. Domani il duello che vale il primato contro la forte Corea del Sud (2-0 provvisorio sulla Svizzera).

Anche l’Italia centro sud fa il suo, regolando il Canada dopo due autentiche battaglie. Bruno Condorelli vince in due set, 6-3 7-5, resistendo al ritorno di Liya Shefifali; Valentino Grasselli, dopo essere inciampato 7-6 nel primo parziale, ha invece bisogno del super tie-break per aver ragione, in rimonta, di Mathew Popa. I ragazzi seguiti da Cristian Vinco salgono a 2, il Canada rimane a 0. A 1 stazionano Austria e Slovenia, che si stanno giocando il secondo punto nel doppio decisivo. Giovedì, in programma le ultime sfide del girone: Italia centro sud-Slovenia e Austria-Canada.

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO BLU (Tennis Forza e Costanza 1911)

Italia b. Slovenia 3-0

Rachele Saleppico (Ita) b. Tia Markel (Slo) 6-2 6-2, Greta Carrara (Ita) b. Hana Pahor Petrlin (Slo) 6-0 6-4, Comi/Saleppico (Ita) b. Stamejcic Milov/Pahor (Slo) 3-1 rit.

Canada b. Austria 3-0

Isabella Yan (Can) b. Filippa Gosch (Aut) 6-2 6-0, Amy Shen (Can) b. Julia Ehrenberger (Aut) 7-6(3) 6-2, Djaborian/Yan (Can) b. Gosch/Bereuter (Aut) 6-2 6-0.

GRUPPO ROSSO (Spalto San Marco)

Corea del Sud b. Gran Bretagna 2-1

Liv Zingg (Gbr) b. Kim Yungha (Kor) 6-2 6-2, Lee Yerin (Kor) b. Ingrid Dumitru (Gbr) 7-5 6-3, Yungha/Yerin (Kor) b. Zingg/Dumitru (Gbr) 6-3 6-1.

Israele b. Svizzera 2-1

Liv Bretscher (Sui) b. Daniel Blustein (Isr) 6-4 3-6 10/6, Daniel Beranes (Isr) b. Kim Kriesi (Sui) 6-4 6-3, Manhard/Beranes (Isr) b. Kriesi/Gantenbein (Sui) 6-4 6-0.

TORNEO MASCHILE

GRUPPO BLU (Tennis Forza e Costanza 1911)

Italia centro sud vs Canada 2-0 (in corso)

Bruno Condorelli (Ita) b. Liya Shefifali (Can) 6-3 7-5, Valentino Grasselli (Ita) b. Mathew Popa (Can) 6-7(3) 6-0 10/3. Da completare: Ghiselli/Condorelli (Ita) vs Karabulut/Shefifali.

Austria vs Slovenia 1-1 (in corso)

Luca Sageder (Aut) b. Aleksej Mulej (Slo) 6-2 6-4, Mark Pavcic (Slo) b. Jakob Mittermayr (Aut) 7-6(4) 4-6 10/7. Da completare: Sageder/Messenlechner (Aut) vs Meolic/Pavcic.

GRUPPO ROSSO (Spalto San Marco)

Italia centro nord vs Israele 2-0 (in corso)

Axel Cremonini (Ita) b. Ophir Adar Szekely (Isr) 6-0 6-3, Alessandro Fronza (Ita) b. Roi Silberger (Isr) 6-1 6-3. Da completare: Cremonini/Fronza (Ita) vs Amar/Silberger (Isr).

Corea del Sud vs Svizzera 2-0 (in corso)

Kim Siyun (Kor) b. Tayler Guinness (Sui) 6-3 6-4, Jang Junseo (Kor) b. Maxim Guerber (Sui) 7-6(4) 6-3. Da completare: Siyun/Junseo (Kor) vs Van Zyl/Guinness (Sui).

IL PROGRAMMA

Da martedì 4 a giovedì 6 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45. Incontri maschili a partire dalle ore 13.30. Venerdì 7 luglio: semifinali maschili e femminili. Sabato 8 luglio: finali maschili e femminili. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

Leggi anche: