L’Italia porta tre squadre in semifinale alla Lampo Trophy: nel maschile sarà derby azzurro per un posto in finale

Dopo un’edizione 2022 così così, l’Italia tornerà protagonista della finale maschile della Lampo Trophy, competizione under 12 per nazioni targata Tennis Europe. La notizia è già ufficiale alla vigilia delle semifinali, visto che entrambe le formazioni azzurre in gara nella competizione maschile hanno superato la fase a gironi e nel pomeriggio di venerdì saranno una contro l’altra per contendersi un posto in finale. La formazione centro-nord capitanata dal bresciano Massimo Ogna si era guadagnata la qualificazione già mercoledì, grazie a due successi nelle prime due sfide, e 24 ore più tardi è arrivato il bis grazie all’Italia centro-sud di capitan Cristian Vinco, che ha vinto per il terzo giorno di fila chiudendo al primo posto nel gruppo blu, giocato al Tennis Forza e Costanza 1911 (campi di via Signorini). Dopo i successi ai danni di Austria e Canada, gli azzurrini hanno sconfitto anche la Slovenia, archiviando la pratica già al termine dei singolari, giocati sui campi indoor a causa della forte pioggia caduta in mattinata. A mettere in cassaforte il successo le vittorie del siciliano Bruno Condorelli e dell’emiliano Edoardo Ghiselli, a segno rispettivamente contro Aleksej Mulej (6-2 6-3 il punteggio) ed Eric Meolic (7-6 4-6 10/7). Per completare l’opera gli azzurrini hanno poi vinto anche il doppio, con la coppia Ghiselli/Grasselli che ha battuto per 6-1 6-3 Pavcic/Mulej, facendo il pieno di entusiasmo in vista della semifinale. Per l’Italia centro-nord, nella terza sfida sui campi dello Spalto San Marco è arrivata invece la prima sconfitta (per mano dei favoriti della Corea del Sud), ma gli italiani erano già certi di un posto alla giornata di venerdì. Semifinale anche per i coreani, che affronteranno i coetanei del Canada.

Nella competizione femminile, invece, l’Italia di capitan Luca Ronzoni andrà a caccia di un posto in finale nella sfida di venerdì mattina contro la rappresentativa di Israele, che ha chiuso al primo posto il Gruppo Rosso battendo Corea del Sud, Svizzera e Gran Bretagna. Le azzurrine, invece, hanno fallito l’en-plein cedendo nella terza giornata alle rivali del Canada, capaci di vincere il girone addirittura senza cedere nemmeno un set. A firmare i tre punti del duello con l’Italia sono state Elisabeth Djaborian (6-0 6-1 a Rachele Saleppico), Amy Shen (6-2 6-2 a Virginia Comi) e la coppia Djaborian/Yan, passata con un doppio 6-3 contro Comi/Carrara. Il Canada, che della Lampo Trophy al femminile ha vinto le edizioni 2015 e 2016, sarà quindi la favorita nella semifinale contro la Corea del Sud, campionessa in carica. Terzo posto nei rispettivi gruppi per Gran Bretagna e Austria, quarto per Svizzera e Slovenia. Nel maschile terzo posto per Israele e Austria, quarto per Svizzera e Slovenia.

ATLETI AL TUO FIANCO OSPITE DELLA LAMPO TROPHY

Nel corso della giornata di mercoledì le tre squadre italiane in gara nella Lampo Trophy – Nation Cup hanno incontrato il dott. Alberto Tagliapietra, ideatore e promotore della campagna “Atleti al tuo fianco”. Un progetto che trasmette agli atleti il messaggio dell’importanza del supporto emotivo e della presenza fisica in oncologia, e di come lo sport possa incentivare tutto questo. I tennisti in erba hanno partecipato anche alla campagna fotografica #squadramaniesorriso, per dichiarare la consapevolezza che gli atleti possano offrire vicinanza e sostegno a chi, ammalato, si emozioni seguendo le loro gesta sportive e umane.

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO BLU (Tennis Forza e Costanza 1911)

Canada b. Italia 3-0

Elisabeth Djaborian (Can) b. Rachele Saleppico (Ita) 6-0 6-1, Amy Shen (Can) b. Virginia Comi (Ita) 6-2 6-2, Djaborian/Yan (Can) b. Comi/Carrara (Ita) 6-3 6-3.

Austria b. Slovenia 2-1

Isabella Bereuter (Aut) b. Tia Markel (Slo) 6-4 6-0, Hana Pahor Peterlin (Slo) b. Julia Ehrenberger (Aut) 6-2 6-4, Bereuter/Ehrenberger (Aut) b. Markel/Pahor Peterlin (Slo) 6-3 6-4.

GRUPPO ROSSO (Spalto San Marco)

Corea del Sud b. Svizzera 3-0

Lee Yerin (Kor) b. Lara Xenia Gantenbein (Sui) 6-3 6-2, Kim Yungha (Kor) b. Liv Bretscher (Sui) 7-6 6-0, Yungha/Yerin (Kor) b. Kriesi/Bretscher (Sui) 6-2 6-4.

Israele b. Gran Bretagna 2-1

Daniel Beranes (Isr) b. Yanziye Zhang (Gbr) 6-4 6-1, Ofir Manhard (Isr) b. Liv Zingg (Gbr) 6-3 7-6, Zingg/Zhang (Gbr) b. Manhard/Blustein (Isr) 7-6 6-2.

TORNEO MASCHILE

GRUPPO BLU (Tennis Forza e Costanza 1911)

Italia centro sud b. Slovenia 3-0

Bruno Condorelli (Ita) b. Aleksej Mulej (Slo) 6-2 6-3, Edoardo Ghiselli (Ita) b. Eric Meolic (Slo) 7-6 4-6 10/7, Ghiselli/Grasselli (Ita) b. Pavcic/Mulej (Slo) 6-1 6-3.

Canada b. Austria 3-0

Ilya Sherifali (Can) b. Luca Sageder (Aut) 6-2 6-2, Deniz Karabulut (Can) b. Jakob Mittermayr (Aut) 6-3 6-2, Karabulut/Popa (Can) b. Mittermayr/Messenlechner (Aut) 7-5 6-4.

GRUPPO ROSSO (Spalto San Marco)

Corea del Sud b. Italia centro nord 2-0 (da completare)

Kim Siyun (Kor) b. Emanuele Pilotto (Ita) 6-1 7-5, Jang Junseo (Kor) b. Axel Cremonini (Ita) 6-3 6-3. Da completare: Siyun/Junseo (Kor) vs Fronza/Cremonini (Ita).

Israele b. Svizzera 2-1

Ophir Adar Szekely (Isr) b. Tomasz Van Zyl (Sui) 3-6 4-5 ritiro, Tayler Guinness (Sui) b. Amar Liel (Isr) 6-2 6-1, Silberger/Adar Szekely (Isr) b. Van Zyl/Guinness (Sui) ritiro.

IL PROGRAMMA

Venerdì 7 luglio: semifinali maschili e femminili. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45. Incontri maschili a partire dalle ore 13.30. Sabato 8 luglio: finali maschili e femminili. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.

